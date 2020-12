Prievidza bude hospodáriť s rozpočtom vo výške viac ako 42 mil. eur

Prievidza 7. decembra (TASR) - Mesto Prievidza plánuje budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške viac ako 42 miliónov eur. Samospráva počíta i s prijatím úveru, financovať ním chce bežné i kapitálové výdavky. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na rok 2021, ktorý schválili na svojom rokovaní v pondelok mestskí poslanci.



"Vzhľadom na šíriaci sa nový koronavírus po celom svete mesto zvážilo potenciálne dosahy ochorenia COVID-19 na aktivity mesta vo verejnom záujme," skonštatovala radnica v návrhu k rozpočtu. Pre zabezpečenie ďalšieho fungovania mesta bolo podľa nej potrebné v značnej miere upraviť výdavky rozpočtu, jedným z hlavných rizík má byť možné zvýšenie zadlženia.



Radnica chce prijať i úverové zdroje vo výške spolu 2,5 milióna eur, z toho milión eur plánuje použiť na financovanie kapitálových výdavkov mesta a 1,5 milióna eur na financovanie bežných výdavkov v súlade so zákonom o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečného nákazlivého ochorenia COVID-19. Ďalších 783.500 eur predstavujú úverové zdroje od Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu nájomného bytového domu na Gazdovskej ulici.



Budúci rok plánuje mesto investovať do rekonštrukcie komunikácií, vybudovania polopodzemných kontajnerov, viac ako milión eur chce použiť na rekonštrukcie škôl a školských zariadení či vybudovanie detských jaslí.



"V akej ekonomickej kondícii chceme mesto odovzdať budúcim generáciám? Plánujeme naďalej zvyšovať úverovú zadlženosť, dosahy koronakrízy na rozpočet sú značné. Zadlženosť ku koncu roka je na úrovni viac ako 42 percent," upozornil mestský poslanec Branislav Gigac. Ten sa podľa svojich slov obáva, že zadlženosť môže negatívne zasiahnuť do chodu mesta, možno spôsobiť i nútenú správu. Prijatie rozpočtu Gigac svojím hlasom nepodporil.



"Sme mestom, ktoré hospodári dobre. Väčšina z nás úvery má a vieme, čo to znamená. Naše mesto hospodári v zmysle rozpočtových pravidiel, náš dlh stále nie je taký vysoký, aby sme sa pohybovali okolo nútenej správy. Vážim si, že sme nešli cestou tvrdých škrtov, ale sme mestom, ktoré sa bude naďalej rozvíjať," reagovala mestská poslankyňa Natália Svítková.



Celkové príjmy mesta by mali budúci rok dosiahnuť 42.749.186 eur, v rovnakej sume naplánovala radnica i celkové výdavky. Za rozpočet hlasovalo 18 poslancov, traja boli proti a traja sa zdržali.