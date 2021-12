Prievidza bude mať v budúcom roku rozpočet vo výške 48 miliónov eur

Prievidza 6. decembra (TASR) - Mesto Prievidza plánuje budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. Jeho celkové príjmy budú vo výške 48.329.605 eur, s rovnakou sumou počíta aj vo výdavkoch. Rozpočet na rok 2022 schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok.



Bežné príjmy mesta majú dosiahnuť budúci rok viac ako 38 miliónov eur, z toho viac ako 20,4 milióna eur tvorí príjem podielovej dane, načrtol vedúci ekonomického odboru mestského úradu v Prievidzi Marián Bielický.



Samospráva podľa neho počíta v budúcom roku s kapitálovými príjmami vo výške viac ako sedem miliónov eur, približne 620.000 eur z rezervného fondu použije na splátky úverov a návratných zdrojov financovania.



"V budúcom roku sa sústredíme na využitie nenávratných zdrojov financovania, dotácií či grantov. Tie by mali dosiahnuť takmer deväť miliónov eur. Zo strany mesta v prípade týchto projektov ide len vo väčšej miere spolufinacovanie vo výške piatich percent. Z toho vyplýva, že si zoberieme úver len vo výške milión eur," priblížil ďalej Bielický.



Z nenávratných zdrojov financovania chce mesto podľa neho zabezpečiť vybudovanie zariadenia na spracovanie biologického odpadu vo výške približne 300.000 eur, projekt spracovania mechanickej úpravy komunálneho odpadu vo výške 3,5 milióna eur. V pláne má i realizáciu vodozádržných opatrení, revitalizáciu viacerých vnútroblokov a Čerešňového sadu a vybudovanie jaslí za približne 580.000 eur.



"Zo zdrojov mesta plánujeme investície v podobe parkoviska a rekonštrukcie chodníkov na Ulici V. Benedikta, vybudovanie ostrovčekov, spevnených plôch, rekonštrukciu chodníkov, vykurovania v kine Baník, z roku 2021 prenášame nedočerpaný úver vo výške 400.000 eur na rekonštrukciu zariadenia na J. Okáľa," doplnil Bielický.



Nastavenie rozpočtu kritizoval mestský poslanec Branislav Gigac, podľa ktorého sa mesto ide opäť zadlžiť a celkový dlh mesta by v budúcom roku mal dosiahnuť 12,2 milióna eur. Tvrdil tiež, že samospráva napriek sľubom nepristúpi k vybudovaniu parkovacích miest na Ulici M. Rázusa.



"Máme uhradené všetky faktúry, v hodnotení Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy nemáme dlhy na mestských spoločnostiach, PPP projekty. V miere investovania v roku 2019 sme boli na 12. mieste na Slovensku," reagovala primátorka Katarína Macháčková. Dlh na obyvateľa je podľa nej v porovnaní rokov nižší a výška majetku vyššia.



Projekt parkoviska na Ulici M. Rázusa mesto naďalej pripravuje, doplnila Macháčková. "Som však realista, nie populista. Nemáme ešte stavebné povolenie. Druhá vec, z čoho by sme ho chceli zaplatiť, keď si nemáme brať úvery a máme šetriť. Náklady na druhú etapu sú vo výške 900.000 eur, na ďalšie dve etapy milión eur," pýtala sa primátorka.



Za rozpočet zahlasovalo 15 poslancov, zdržali sa traja.