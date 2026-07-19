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Prievidza bude riadiť energie pomocou inteligentných technológií
Inteligentné meranie spotreby energií a moderný systém správy budov získa 16 mestských objektov.
Autor TASR
Prievidza 19. júla (TASR) - Mesto Prievidza bude riadiť energie vo svojich budovách pomocou inteligentných technológií. Umožní mu to projekt Manažment energetických údajov verejných budov v meste Prievidza, na ktorý získalo nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške viac ako 770.000 eur z Programu Slovensko. Cez verejnú súťaž už vybralo aj dodávateľa prác, zmluvu s ním podpísalo začiatkom júla. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Inteligentné meranie spotreby energií a moderný systém správy budov získa 16 mestských objektov, nový informačný systém zahrnie do energetického manažmentu a správy viac než 70 budov mesta a mestských organizácií.
„Energetický manažment už dnes nie je len o šetrení energií, ale predovšetkým o zodpovednom hospodárení s verejnými financiami. Vďaka inteligentným technológiám budeme presne vedieť, kde vznikajú zbytočné straty, kde je potrebné investovať a aký efekt naše investície prinášajú,“ uviedla primátorka Katarína Macháčková.
Dodávateľ vo vybraných budovách nainštaluje IoT senzory a inteligentné merače elektriny, tepla, vody a plynu, ako aj snímače kvality vnútorného prostredia. „Údaje sa budú prenášať vlastnou bezdrôtovou sieťou do softvérovej platformy pre energetický manažment a správu budov. Súčasťou diela je aj digitálna pasportizácia budov s CAD výkresovou dokumentáciou, zaškolenie správcov objektov a 60-mesačná technická podpora. Vybrané údaje mesto zverejní ako otvorené dáta na portáli data.slovensko.sk,“ priblížila Beňadiková.
Samospráva podľa nej tak bude namiesto ročných faktúr vidieť spotrebu energií priebežne a podľa jednotlivých budov, rýchlo odhalí problémy s únikmi vody, havárie či nehospodárnu prevádzku. „Dáta tiež ukážu, kde má zmysel investovať do zateplenia, regulácie či výmeny technológií a umožnia vyhodnotiť skutočný efekt týchto opatrení. Projekt prinesie i lepšiu správu majetku a transparentnosť,“ doplnila.
Mesto na realizáciu aktivít získalo NFP vo výške 771.325,36 eura, z vlastných zdrojov ich spolufinancuje sumou 67.071,77 eura. Dielo bude spoločnosť CHASTIA CZ so sídlom v Prahe realizovať do 350 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy, teda do polovice roka 2027.
Inteligentné meranie spotreby energií a moderný systém správy budov získa 16 mestských objektov, nový informačný systém zahrnie do energetického manažmentu a správy viac než 70 budov mesta a mestských organizácií.
„Energetický manažment už dnes nie je len o šetrení energií, ale predovšetkým o zodpovednom hospodárení s verejnými financiami. Vďaka inteligentným technológiám budeme presne vedieť, kde vznikajú zbytočné straty, kde je potrebné investovať a aký efekt naše investície prinášajú,“ uviedla primátorka Katarína Macháčková.
Dodávateľ vo vybraných budovách nainštaluje IoT senzory a inteligentné merače elektriny, tepla, vody a plynu, ako aj snímače kvality vnútorného prostredia. „Údaje sa budú prenášať vlastnou bezdrôtovou sieťou do softvérovej platformy pre energetický manažment a správu budov. Súčasťou diela je aj digitálna pasportizácia budov s CAD výkresovou dokumentáciou, zaškolenie správcov objektov a 60-mesačná technická podpora. Vybrané údaje mesto zverejní ako otvorené dáta na portáli data.slovensko.sk,“ priblížila Beňadiková.
Samospráva podľa nej tak bude namiesto ročných faktúr vidieť spotrebu energií priebežne a podľa jednotlivých budov, rýchlo odhalí problémy s únikmi vody, havárie či nehospodárnu prevádzku. „Dáta tiež ukážu, kde má zmysel investovať do zateplenia, regulácie či výmeny technológií a umožnia vyhodnotiť skutočný efekt týchto opatrení. Projekt prinesie i lepšiu správu majetku a transparentnosť,“ doplnila.
Mesto na realizáciu aktivít získalo NFP vo výške 771.325,36 eura, z vlastných zdrojov ich spolufinancuje sumou 67.071,77 eura. Dielo bude spoločnosť CHASTIA CZ so sídlom v Prahe realizovať do 350 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy, teda do polovice roka 2027.