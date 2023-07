Prievidza chce zabezpečiť rekonštrukciu ZŠ s MŠ Malonecpalská

Prievidza 27. júla (TASR) - Samospráva Prievidze má záujem zabezpečiť komplexnú rekonštrukciu objektu Základnej školy s materskou školou (ZŠ s MŠ) na Malonecpalskej ulici. Financie na obnovu chce získať z výzvy Ministerstva dopravy SR, cez verejnú súťaž hľadá dodávateľa projektovej dokumentácie.



Predmetom zákazky je vypracovanie projektu pre stavebno-technické úpravy MŠ a rekonštrukcie objektu ZŠ s MŠ so zameraním na zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu, konkretizovala prievidzská radnica vo vestníku verejného obstarávania.



Projekt pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu bude podľa nej riešiť zateplenie obalových konštrukcií, modernizáciu tepelného hospodárstva, inštaláciu fotovoltických panelov na strechu, modernizáciu vnútorného osvetlenia, zvýšenie mobility a debarierizáciu, ako i sadové úpravy.



Náklady na obstaranie projektu samospráva odhadla na 46.870 eur bez dane z pridanej hodnoty, ako kritérium pre výber víťaza verejnej súťaže určila najnižšiu ponúknutú cenu. Projekt by mal dodávateľ vypracovať do 120 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.



Rekonštrukciu a stavebno-technické úpravy školy chce mesto financovať z výzvy Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorá je určená na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov.