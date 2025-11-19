< sekcia Ekonomika
Prievidza chce zabezpečiť rekonštrukciu ZŠ Rastislavova za 2 mil. eur
Financie na investíciu chce samospráva získať z výzvy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá je zameraná na podporu energetickej efektívnosti verejných budov.
Autor TASR
Prievidza 19. novembra (TASR) - Samospráva Prievidze plánuje zabezpečiť rekonštrukciu vybraných pavilónov Základnej školy (ZŠ) na Rastislavovej ulici. Obnova budov za viac ako dva milióny eur má priniesť nižšiu energetickú náročnosť, počíta i s inštaláciou obnoviteľných zdrojov energie. Prostriedky na investíciu bude radnica žiadať z fondov Európskej únie, zámer odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok (18. 11.).
Rekonštrukcia sa dotkne pavilónov A, kde sídli základná umelecká škola, E a F, uviedol vedúci oddelenia pre projekty a investície mesta Ivan Benca. „Pôjde o zníženie energetickej náročnosti budov, takže budú vymenené okná, dvere, zateplí sa fasáda, zrealizujú sa debarierizačné opatrenia a inštaluje fotovoltika tak, aby úspora energií dosiahla podľa našich predpokladov hodnotu nad 50 percent,“ priblížil Benca.
Fotovoltické panely chce radnica umiestniť na pavilóny A a E, celkovo pôjde o 36 kusov s výkonom jedného 470 watt-peakov, prebytočnú energiu plánuje hromadiť v batérii s kapacitou 17 kilowattov.
Projekt počíta i s vyhotovením novej skladby strešnej konštrukcie, pričom časť chce mesto riešiť ako zelenú strechu, tiež prestrešením vstupu novou sklenenou markízou, osadením exteriérových žalúzií a výmenou osvetlenia. Pred pavilónmi E a A chce samospráva osadiť bicyklové stojany, pred pavilónom E vybudovať aj nový chodník zo zámkovej dlažby, súčasťou prác bude i výsadba rastlín.
Financie na investíciu chce samospráva získať z výzvy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá je zameraná na podporu energetickej efektívnosti verejných budov. „Celkový rozpočet projektu je 2.011.826,80 eura, nenávratný finančný príspevok žiada mesto vo výške 1.835.325,61 eura a spolufinancovať ho bude sumou 176.501,20 eura,“ vyčíslil Benca.
