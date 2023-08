Prievidza dofinancuje prevádzku MHD sumou 409.000 eur

Prievidza 28. augusta (TASR) - Mesto Prievidza dofinancuje výkony vo verejnom záujme v rámci mestskej hromadnej dopravy (MHD) sumou vo výške približne 409.000 eur. Využije na to financie, ktoré získala ako refundáciu nákladov v súvislosti s migračnou vlnou v nadväznosti na útok Ruskej federácie na Ukrajinu. Počíta s tým druhá zmena rozpočtu mesta, ktorú na svojom rokovaní v pondelok schválili mestskí poslanci.



V rámci prvej úpravy rozpočtu zvýšila samospráva transfer SAD Prievidza o ďalších 388.770 eur. Celkový transfer tak bude predstavovať takmer 3,7 milióna eur. Navýšenie prostriedkov na MHD kritizoval poslanec Branislav Gigac, podľa ktorého je súčasný transfer na fungovanie MHD rekordne veľký. "Porovnateľné mestá ako Zvolen, Považská Bystrica dávajú o milión eur menej. Dokonca v niektorých mestách, ako je Považská Bystrica, majú vlastnú MHD, financovanú z vlastných zdrojov a kompletne ju riadia. Rovnako je tomu aj v Martine," argumentoval Gigac.



Prievidza má podľa neho dokonca vyššie náklady ako Trnava a objem tarifných kilometrov nie je úplne rozdielny. "Najviac ma hnevalo to, že finančné prostriedky, ktoré sme získali za pomoc odídencom z Ukrajiny, sme nepoužili napríklad na zníženie schodku nášho bežného rozpočtu, teda výnosov dane z príjmu fyzických osôb, ale dávame to na SAD a nezaoberáme sa tým, ako by sme vedeli viac optimalizovať finančné prostriedky určené na zabezpečovanie MHD," doplnil.



Dopravca mestu koncom októbra minulého roka predložil analýzu, v zmysle zmluvy mesačné platby predstavujú približne 292.000 eur. "Momentálne máme preplatok viac ako 500.000 eur. Môže za to hlavne zníženie cien nafty a CNG, zmena tarify a ďalšie optimalizácie počas roka," spomenul referent dopravy mestského úradu Branislav Michalík.



Najdôležitejším ukazovateľom sú podľa neho jednotkové náklady na tarifný kilometer, pričom mesto Prievidza má v zmysle zmluvy uvedené, že polovica vozidiel musí byť ekologická, má tiež flotilu dlhších vozidiel v porovnaní s inými mestami, čo sa môže podpísať pod náklady. Rovnako podmienkou je vozový park s vekom do desať rokov. "V celkovom transfere na tento rok sú zahrnuté pohľadávky z minulých rokov," podotkol.



Ako refundáciu nákladov za odídencov dostala samospráva nenávratný finančný príspevok vo výške 969.800 eur. Mesto tiež nakoniec nebude realizovať projekt rozvoja governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti vo výške 162.991 eur. Ďalších viac ako 160.000 eur dostane mesto z Environmentálneho fondu za triedenie odpadu, financie využije na odpadové hospodárstvo. Rovnako navýšilo financie na rekonštrukciu ciest a chodníkov. Ďalšími financiami kompenzuje výpadok príjmov v nadväznosti na prijatú legislatívu.



Radnica v rámci druhej zmeny rozpočtu mesta navýšila celkové príjmy a výdavky o rovnakú sumu 893.599 eur, rozpočet bude vyrovnaný vo výške 56.895.441 eur. Vzniknutý schodok bežného a kapitálového rozpočtu budú kryť finančné operácie.