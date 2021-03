Prievidza investuje do rekonštrukcie komunikácií viac ako 250.000 eur

Prievidza 1. marca (TASR) - Prievidzská samospráva pripravuje rekonštrukcie ďalších komunikácií na území mesta. Práce plánuje zabezpečiť na cestách i chodníku. S dodávateľom už uzatvorila zmluvu o diele, z rozpočtu mesta dá na tento účel viac ako 250.000 eur.



"Napriek ťažkej situácii s novým koronavírusom, ktorá sa dotýka aj rozpočtu mesta, sme uzatvorili zmluvu s partnerom, ktorý bude v rámci harmonogramu participovať na opravách ciest a chodníkov," uviedol viceprimátor Ľuboš Jelačič.



Rekonštrukciou prejde podľa neho cesta na Ulici energetikov, práce by mali vyjsť samosprávu na približne 78.000 eur, ďalej miestna komunikácia na Úzkej ulici, výška investície tam predstavuje 69.000 eur, a Cesta poľnohospodárov za 60.000 eur. "Rekonštruovať plánujeme i chodník na Bojnickej ceste, výška investície je približne 47.000 eur," doplnil.



Práce budú spočívať v povrchovej úprave a oprave ciest, ako i chodníka. "O tom, ktoré cesty prejdú rekonštrukciou, rozhodujú poslanci z jednotlivých volebných výborov na základe požiadaviek obyvateľov, pokiaľ nejde o havarijný stav. Následne sa na tom podieľa príslušná komisia a ďalšie orgány mesta, ktoré rozhodujú o tom, či a v akom rozsahu sa bude rekonštrukcia realizovať," spomenul viceprimátor.



Samospráva sa podľa neho snaží investície rozdeliť do každej časti mesta, ktorá má k dispozícii určitý balík financií a podľa jeho výšky naplánuje práce. "Celková investícia do rekonštrukcie komunikácií na rok 2021 je vo výške 253.485 eur," zhrnul Jelačič.