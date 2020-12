Prievidza kritizuje materiál MH SR o vykurovaní hornej Nitry

Prievidza 16. decembra (TASR) - Samospráva Prievidze kritizuje informatívnu správu o budúcom vykurovaní hornej Nitry, ktorú na stredajšie rokovanie vlády SR predložil minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Argumentuje, že v materiáli je viacero nepresností a zavádzajúcich informácií. Primátorka Katarína Macháčková (Spolu) zároveň tvrdí, že z neho vyplýva, že štát preferuje projekt Slovenských elektrární (SE).



Samospráva pre uverejnenie materiálu v utorok (15. 12.) večer nemala možnosť materiál pripomienkovať. Macháčková sa obrátila i na členov vlády, aby informatívnu správu stiahli z rokovania, uviedla ďalej primátorka v stredu na brífingu. Vláda ešte rokuje.



Macháčková tvrdí, že materiál obsahuje viacero nepresností. "V materiáli sa hovorí, že tu hrozí riziko, že bude predĺžený všeobecný hospodársky záujem (VHZ) po roku 2023, s čím vzniknú i vyššie náklady. Toto považujem za veľmi nekompetentné konštatovanie, pretože sme viazaní Európskou úniou k skončeniu spaľovania hnedého uhlia a ani zákon nepozná, že by mohol byť VHZ z dôvodu zabezpečenia vykurovania," argumentuje primátorka.



Tá sa ohradila i voči tvrdeniu o finančnej stabilite Prievidzského tepelného hospodárstva (PTH), kde je mesto väčšinovým akcionárom. Tvrdí, že spoločnosť je vo výbornej finančnej kondícii, na rozdiel od SE. Primátorka kritizuje i hodnotenie zámerov, ktoré pripravilo po jednej z diskusií MH SR a z ktorého vyplynulo, že dve tretiny opýtaných preferujú projekt SE. "Považujeme to za neobjektívne hodnotenie. Je mätúce a môže do budúcna ovplyvniť i pohľad na náš projekt (projekt PTH, pozn. TASR)," ozrejmila.



Problematickým je podľa samosprávy i tvrdenie, že PTH nemá pripravené riešenie pre vykurovanie pre Zemianske Kostoľany a Nováky, čo podľa Macháčkovej nie je pravda, keďže priemyselní odberatelia budú mať zabezpečené vlastné vykurovanie. PTH tiež podľa nej doplnilo i podklady k vydaniu osvedčenia, pričom v materiáli sa spomína, že je to tak nie je.



"Niekedy aj informatívny materiál môže mať zásadný vplyv na verejnú mienku, názory ľudí, poslancov, a preto nemôžeme zostať ľahostajní k takémuto materiálu," vyhlásila ďalej Macháčková. Tá sa podľa svojich slov obáva, že ak vláda zoberie materiál na vedomie, s tvrdeniami v ňom súhlasí a s tým mesto nie je spokojné. Prievidzská primátorka zároveň tvrdí, že z materiálu nadobudla pocit, že vláda lobuje za projekt SE, kde je akcionárom.



O zdroji budúceho vykurovania sa rozhodne na lokálnej úrovni. Mestské zastupiteľstvo sa bude problematikou budúceho vykurovania zaoberať na rokovaní 21. decembra, na ktorom majú poslanci odporučiť primátorke ako členke predstavenstva PTH a ostatným zástupcom mesta v spoločnosti, realizovať projekt PTH, dodala Macháčková.