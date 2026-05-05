Prievidza ku koncu minulého roka dlžilo viac ako 7,9 milióna eur
Jeho celková úverová zadlženosť tak bola na úrovni 15,26 percenta.
Autor TASR
Prievidza 5. mája (TASR) - Mesto Prievidza ku koncu minulého roka dlžilo 7.964.882,03 eura. Jeho celková úverová zadlženosť tak bola na úrovni 15,26 percenta. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 2025, ktorý na svojom rokovaní v utorok schválili mestskí poslanci.
Zadlženosť mesta v prepočte na jedného obyvateľa (pri 41.986 obyvateľoch k 31. decembru 2025) predstavuje sumu 189,71 eura. Úverové zdroje z bánk z celkového dlhu mesta tvorili viac ako 7,5 milióna eur, zvyšná časť sú návratné finančné výpomoci.
Ku koncu minulého roka radnica splatila istiny k bankovým úverom vo výške 1.529.688 eur, istinu postúpenej pohľadávky na banku v hodnote 140.000 eur a časť návratných finančných výpomocí vo výške 237.619,90 eura. Vlani mesto prijalo i úver vo výške viac ako 1,7 milióna eur, ktorý využilo na financovanie investičných akcií. Eviduje tiež šesticu úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré sa do celkového dlhu nezapočítavajú.
Samospráva v minulom roku hospodárila s prebytkom. Jej celkové príjmy dosiahli 61.242.644,30 eura, celkové výdavky mala na úrovni 57.058.907,57 eura. Po vylúčení účelovo viazaných prostriedkov dá na tvorbu rezervného fondu 1.553.022,40 eura. Mestskí poslanci zároveň odobrili dočerpanie nevyčerpaného úveru vo výške 318.341,25 eura.
