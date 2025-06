Prievidza nebude vymáhať pohľadávku k pozemkom v priemyselnom parku

Prievidza 30. júna (TASR) - Mesto Prievidza trvalo upustí od vymáhania pohľadávky vo výške 525.174,11 eura voči spoločnosti Archer Invest, neskôr JT Company invest, ktorá súvisí so záložným právom pod pozemkami v tamojšom priemyselnom parku. Návrh radnice, ktorý počíta i s odpisom pohľadávky z účtovnej evidencie mesta, schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok.



„Nie je to o tom, že sa mesto vzdalo nejakej pohľadávky, pohľadávka tu vznikla a my sme si ju úspešne uplatnili v súdnom spore. To znamená, že sme mali právoplatné rozhodnutie súdu, ktoré nám dalo za pravdu, že máme nárok na túto pohľadávku,“ ozrejmil vedúci právnej kancelárie mesta Róbert Pietrik.



Druhým inštitútom je podľa neho vymožiteľnosť práva, na ktorom mesto zlyhalo, keďže spoločnosť, u ktorej si pohľadávku uplatňovalo, nemala peniaze, následne ju predali ďalšej spoločnosti a potom ďalšej firme. „Nakoniec, keď sa exekútori pokúšali, keďže sme neboli jediní veritelia, o vymoženie tejto pohľadávky, zistili, že hodnota majetku firmy nie je ani na zaplatenie nákladov pre exekútora. Preto táto spoločnosť zanikla ex offo zo zákona. My tak už nikde nemáme šancu si uplatňovať pohľadávku a z tohto titulu sa už dáva administratívne na odpis,“ doplnil.



Skutočnosť, že pozemky pod priemyselným parkom zabezpečovali aj záväzok spoločnosti Archer Invest, zistilo mesto Prievidza pred niekoľkými rokmi počas prípravy investície nemeckej firmy Brose v tamojšom priemyselnom parku. Pozemky bankou zaťaženým záložným právom odkúpila bývalá prievidzská mestská spoločnosť Prievidza Invest od tej bratislavskej ešte v roku 2010, teda za bývalého vedenia mesta. Záväzok muselo mesto splatiť, inak investor, ktorý vtedy staval v Prievidzi svoj strategický závod, by totiž podľa vedenia mesta svoju investíciu realizovať nezačal.



Pôvodne vymáhala pohľadávku Prievidza Invest, v roku 2016 MsZ rozhodlo o jej postúpení na mesto.