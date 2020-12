Prievidza plánuje hospodáriť s rozpočtom viac ako 42 miliónov eur

Prievidza 4. decembra (TASR) - Mesto Prievidza plánuje budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške viac ako 42 miliónov eur. Samospráva počíta i s prijatím úveru, financovať ním chce bežné i kapitálové výdavky. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na rok 2021, ktorý budú schvaľovať mestskí poslanci na svojom najbližšom rokovaní.



"Vzhľadom na šíriaci sa nový koronavírus po celom svete mesto zvážilo potenciálne dosahy COVID-19 na aktivity mesta vo verejnom záujme," skonštatovala radnica v návrhu k rozpočtu. Pre zabezpečenie ďalšieho fungovania mesta bolo podľa nej potrebné v značnej miere upraviť výdavky rozpočtu, jedným z hlavných rizík má byť možné zvýšenie zadlženia.



Radnica chce prijať i úver vo výške 2,5 milióna eur, z toho milión eur plánuje použiť na financovanie kapitálových výdavkov mesta a 1,5 milióna eur na financovanie bežných výdavkov v súlade so zákonom o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Ďalších 783.500 eur predstavujú úverové zdroje od Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu nájomného bytového domu na Gazdovskej ulici.



Budúci rok plánuje mesto investovať zdroje do rekonštrukcie komunikácií, vybudovania polopodzemných kontajnerov, viac ako milión eur chce použiť na rekonštrukcie škôl a školských zariadení či vybudovanie detských jaslí.



Celkové príjmy mesta by mali budúci rok dosiahnuť 42.749.186 eur, v rovnakej sume naplánovala radnica i celkové výdavky.