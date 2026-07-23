Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 23. júl 2026Meniny má Oľga
< sekcia Ekonomika

Prievidza pokračuje v riešení kruhovej križovatky na Nedožerskej ceste

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Andrej Budai

Kruhová križovatka na Nedožerskej ceste pri obchodnom centre patrí dlhodobo medzi najkritizovanejšie dopravné uzly v Prievidzi.

Autor TASR
Prievidza 23. júla (TASR) - Mesto Prievidza pokračuje v riešení kruhovej križovatky na Nedožerskej ceste. Na vlastné náklady dalo vypracovať projekt na stavebno-technické úpravy objazdu, ktorý sa nachádza na ceste prvej triedy a je v správe Slovenskej správy ciest (SSC). Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.

Kruhová križovatka na Nedožerskej ceste pri obchodnom centre patrí dlhodobo medzi najkritizovanejšie dopravné uzly v Prievidzi. Vodiči aj obyvatelia opakovane upozorňujú na jej nevyhovujúce riešenie, ktoré podľa ich skúseností nespĺňa súčasné bezpečnostné požiadavky a je miestom častých dopravných kolízií,“ spomenula Beňadiková.

Samospráva preto podľa nej iniciuje ďalšie kroky, ktorých cieľom je zvýšiť bezpečnosť na križovatke a práve tejto téme bolo venované aj pracovné stretnutie viceprimátora Michala Dobiaša so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy SR Igorom Chomom. Cieľom rokovania bolo posunúť prípravu stavebno-technických úprav križovatky a hľadať možnosti, ako urýchliť ich realizáciu.

Výsledkom stretnutia je dohoda, že mesto v najbližších týždňoch zapracuje pripomienky SSC do projektovej dokumentácie, ktorá následne požiada príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia,“ uviedol Dobiaš.

Beňadiková avizovala, že ak bude povoľovací proces bez komplikácií, samotná realizácia stavebných úprav by sa mohla začať ešte na jeseň tohto roka.
.

Neprehliadnite

SMRTEĽNÁ NEHODA PRI ČUNOVE: Už chytili muža, ktorý mal zraziť cyklistu

Takáč: Krasoň jaseňový je po Maďarsku potvrdený už aj na Slovensku

VIDEO: FORMA JEJ NEODIŠLA: Zapletalová zakopla, no aj tak vyhrala

OBROVSKÝ POŽIAR: Z obľúbenej turistickej destinácie evakuovali ľudí