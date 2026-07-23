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Prievidza pokračuje v riešení kruhovej križovatky na Nedožerskej ceste
Kruhová križovatka na Nedožerskej ceste pri obchodnom centre patrí dlhodobo medzi najkritizovanejšie dopravné uzly v Prievidzi.
Autor TASR
Prievidza 23. júla (TASR) - Mesto Prievidza pokračuje v riešení kruhovej križovatky na Nedožerskej ceste. Na vlastné náklady dalo vypracovať projekt na stavebno-technické úpravy objazdu, ktorý sa nachádza na ceste prvej triedy a je v správe Slovenskej správy ciest (SSC). Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Kruhová križovatka na Nedožerskej ceste pri obchodnom centre patrí dlhodobo medzi najkritizovanejšie dopravné uzly v Prievidzi. Vodiči aj obyvatelia opakovane upozorňujú na jej nevyhovujúce riešenie, ktoré podľa ich skúseností nespĺňa súčasné bezpečnostné požiadavky a je miestom častých dopravných kolízií,“ spomenula Beňadiková.
Samospráva preto podľa nej iniciuje ďalšie kroky, ktorých cieľom je zvýšiť bezpečnosť na križovatke a práve tejto téme bolo venované aj pracovné stretnutie viceprimátora Michala Dobiaša so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy SR Igorom Chomom. Cieľom rokovania bolo posunúť prípravu stavebno-technických úprav križovatky a hľadať možnosti, ako urýchliť ich realizáciu.
„Výsledkom stretnutia je dohoda, že mesto v najbližších týždňoch zapracuje pripomienky SSC do projektovej dokumentácie, ktorá následne požiada príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia,“ uviedol Dobiaš.
Beňadiková avizovala, že ak bude povoľovací proces bez komplikácií, samotná realizácia stavebných úprav by sa mohla začať ešte na jeseň tohto roka.
„Kruhová križovatka na Nedožerskej ceste pri obchodnom centre patrí dlhodobo medzi najkritizovanejšie dopravné uzly v Prievidzi. Vodiči aj obyvatelia opakovane upozorňujú na jej nevyhovujúce riešenie, ktoré podľa ich skúseností nespĺňa súčasné bezpečnostné požiadavky a je miestom častých dopravných kolízií,“ spomenula Beňadiková.
Samospráva preto podľa nej iniciuje ďalšie kroky, ktorých cieľom je zvýšiť bezpečnosť na križovatke a práve tejto téme bolo venované aj pracovné stretnutie viceprimátora Michala Dobiaša so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy SR Igorom Chomom. Cieľom rokovania bolo posunúť prípravu stavebno-technických úprav križovatky a hľadať možnosti, ako urýchliť ich realizáciu.
„Výsledkom stretnutia je dohoda, že mesto v najbližších týždňoch zapracuje pripomienky SSC do projektovej dokumentácie, ktorá následne požiada príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia,“ uviedol Dobiaš.
Beňadiková avizovala, že ak bude povoľovací proces bez komplikácií, samotná realizácia stavebných úprav by sa mohla začať ešte na jeseň tohto roka.