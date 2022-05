Prievidza chce z financií z rezervného fondu zvýšiť imanie SMMP

Prievidza 9. mája (TASR) - Samospráva Prievidze použije časť financií z rezervného fondu na zvýšenie základného imania Správy majetku mesta Prievidza (SMMP), splátku návratnej finančnej pomoci a kapitálové výdavky. Počíta s tým prvá zmena rozpočtu, ktorú na svojom rokovaní v pondelok schválili mestskí poslanci.



Z rezervného fondu použije radnica 351.630 eur. Na splátku istiny finančnej pomoci dá 12.091 eur, sumu 150.000 eur použije SMMP na splátku úveru za bytový dom na Ciglianskej ceste. Na kapitálové výdavky pôjde 189.539 eur.



Prvá zmena rozpočtu počíta so zvýšením príjmov a výdavkov zhodne o 985.855 eura. Celková výška rozpočtu prekročila po prvý raz sumu 50 miliónov eur, skonštatoval vedúci ekonomického odboru mestského úradu (MsÚ) Marián Bielický.



"Najvýznamnejšou položkou bolo v príjmovej časti zníženie podielových daní. Tú sme mali mať teraz na úrovni 21,5 milióna eur, je však na úrovni 20,1 milióna eur. Najväčším problémom sú však nevyspytateľné výdavky, ktoré rastú enormným spôsobom," ozrejmil Bielický.



Mesto preto muselo vo výdavkovej časti podľa neho znížiť mzdy a odvody naprieč MsÚ o 324.000 eur, dofinancovanie nákladov v rámci preneseného výkonu na úseku školstva o 90.000 eur. "Na vyúčtovanie dopravných výkonov SAD Prievidza za rok 2021 pôjde o 194.000 eur viac, na zimný štadión o 142.000 eur, na športovú halu o 52.000 eur. na dofinancovanie Zariadenia pre seniorov pôjde 247.000 eur," doplnil.



V rezervnom fonde má mesto 2,8 milióna eur. Bielický upozornil, že samospráva už tieto financie nemôže využiť na bežné výdavky. "Čo sa týka použitia fondu do budúcnosti, nechceme riešiť v tomto období investičné akcie z fondu vzhľadom na situáciu v stavebníctve i čo sa týka dodávok v oblasti tovarov a služieb. Nechceme preto začínať akcie, ktoré by sme nedokončili," vysvetlil.



Mesto sa chce zamerať na investície z fondov Európskej únie, z vlastných zdrojov bude financovať za 158.000 eur rekonštrukciu plášťa na Základnej škole na Ulici energetikov, ktorý je v havarijnom stave.