Prievidza pridá daň z neudržiavaných stavieb s najvyšším koeficientom

Prievidza 17. januára (TASR) - Majiteľom neudržiavaných stavieb na území mesta Prievidza môže samospráva od tohto roka vyrubiť vyššiu daň. Koeficient sadzby stanovila na najvyššiu hodnotu, a to desať. Legislatívnu novinku mesto víta, problematickou môže však podľa neho byť jej uplatňovanie v praxi.



Možnosť zaviesť vyšší koeficient dane pri neudržiavaných, pustnúcich či zdravie ohrozujúcich stavieb majú samosprávy už dlhšie, pripomenul vedúci ekonomického oddelenia mestského úradu v Prievidzi Marián Bielický. "V meste sa nachádzajú podobné objekty i v lokalitách, ktoré ľudia pomerne dosť využívajú. Chceli by sme tak preventívne predchádzať tomu, aby nám v meste stáli ruiny, ktoré nevyvolávajú dobrý dojem," ozrejmil Bielický.



Nový nástroj na sankcionovanie majiteľov neudržiavaných stavieb označila primátorka Katarína Macháčková za viac než nutný. "Vnímame to ako príležitosť postupne urobiť naše mesto krajším aj napriek tomu, že to závisí od samotných vlastníkov takýchto budov a je to beh na dlhé trate," uviedla Macháčková.



V zmysle ustanovení stavebného zákona je vlastník stavby povinný udržiavať stavbu tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických chýb, nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu. Ak vlastník stavbu riadne neudržiava, môže mu stavebný úrad vo verejnom záujme nariadiť, aby sa v určenej lehote a za určených podmienok postaral o nápravu. Ak oddelenie stavebného poriadku predloží oddeleniu daní a poplatkov údaje o stavbe, kde si vlastník nesplnil povinnosť vykonať nápravu v stanovenej lehote a zároveň stavba spĺňa definíciu neudržiavanej stavby, tak podľa zákona daňovníkovi zašle dvakrát oznámenie o zámere vyrubiť daň s uplatnením koeficienta sadzby dane neudržiavanej stavby. Vyššiu daň vyrubí až v nasledujúcom zdaňovacom období po období, v ktorom daňovníkovi zaslalo druhé oznámenie.



"Dôležité si je však uvedomiť, že pri dlhodobo neudržiavaných stavbách je väčšinou buď neznámy vlastník alebo sa nezdržiava na Slovensku, nepreberá oznámenia od stavebného úradu alebo je stavba vo vlastníctve viacerých vlastníkov či podobne. Rovnako je zložité určiť, čo je vo verejnom záujme. Napríklad určite nie stavba rodinného domu, ktorý je postavený na oplotenom pozemku," upozornila primátorka.