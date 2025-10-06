< sekcia Ekonomika
Prievidza vybuduje novú spevnenú plochu na Ulici E. M. Šoltésovej
Autor TASR
Prievidza 6. októbra (TASR) - Mesto Prievidza vybuduje novú spevnenú plochu na Ulici E. M. Šoltésovej na sídlisku Zapotôčky. Do parkovacích miest pre osobné automobily investuje viac ako 30.000 eur, s výstavbou začne dodávateľ tento týždeň. Práce si vyžiadajú i dočasné obmedzenia dopravy. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Primátorka Katarína Macháčková uviedla, že samospráva sa postupne snaží plniť svoj záväzok zlepšiť parkovanie v meste, pričom projekt na Ulici E. M. Šoltésovej je jedným z viacerých krokov, ktoré pripravuje, aby riešila dlhoročný problém nedostatku parkovacích miest. „Naším cieľom je, aby sa doprava v meste stala komfortnejšou a bezpečnejšou nielen pre vodičov, ale aj pre chodcov a cyklistov,“ skonštatovala.
Nová spevnená plocha bude mať rozlohu 199 štvorcových metrov aj s obrubníkmi. „Navrhnutá je z betónovej dlažby a kapacitu bude mať 13 miest na parkovanie s kolmým státím,“ konkretizoval referent oddelenia výstavby a životného prostredia mestského úradu Martin Hammer.
Práce bude realizovať spoločnosť Ing. Peter Ošvát - OPEN. Mesto jej v zmysle zmluvy zaplatí 30.649,84 eura. S výstavbou začne v 40. kalendárnom týždni, ukončí ju do konca novembra. „Počas realizácie sa obyvatelia musia pripraviť na čiastočné obmedzenia dopravy na priľahlých cestách. Mesto preto vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dodržiavali pokyny a rešpektovali dočasné dopravné značenie,“ dodala Beňadiková.
