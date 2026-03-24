Prievidza získala na výstavbu nového pódia na námestí externé zdroje
Projekt počíta i s úpravou lokality tak, aby bola bezbariérová.
Autor TASR
Prievidza 24. marca (TASR) - Samospráva Prievidze vybuduje na Námestí slobody prestrešené pódium. Projekt počíta i s úpravou lokality tak, aby bola bezbariérová. Investíciu v hodnote viac ako 318.000 eur bude mesto financovať z fondov Európskej únie, zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podpísalo s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Informovala o tom primátorka Katarína Macháčková na sociálnej sieti.
Spresnila, že zmluvu s ministerstvom radnica uzatvorila v rámci výzvy zameranej na investície do kultúry, prírodného dedičstva a cestovného ruchu. „Ide o investíciu s celkovými oprávnenými výdavkami vo výške viac ako 318.000 eur, pričom väčšina finančných prostriedkov bude pokrytá z externých zdrojov. Pre mesto to znamená, že dokážeme realizovať kvalitné verejné priestory s výrazne menším dosahom na mestský rozpočet,“ doplnila Macháčková.
Samospráva podľa nej momentálne realizuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác, k samotnej realizácii by malo dôjsť v najbližších mesiacoch.
Projekt vybudovania prestrešeného pódia na Námestí slobody v Prievidzi má za cieľ vytvoriť moderný, multifunkčný a bezbariérový verejný priestor, ktorý umožní organizáciu kultúrnych, spoločenských a športových podujatí po celý rok bez ohľadu na počasie.
Nové pódium bude situované tak, aby rešpektovalo historický charakter námestia a zároveň vytvorilo prístupný, funkčný a esteticky nenápadný priestor, ktorý bude harmonicky zapadať do okolia. Priestor bude bezbariérový, s upravenými spevnenými plochami, ktoré umožnia prístup aj osobám so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. Súčasťou riešenia je aj zabezpečenie blízkych toaliet a vyhradených parkovacích miest pre osoby so zdravotným znevýhodnením.
