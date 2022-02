Prievidzi vznikol za MHD za minulý rok nedoplatok takmer 200.000 eur

Prievidza 28. februára (TASR) - Mestu Prievidza vznikol za minulý rok pri vyúčtovaní výkonov za mestskú hromadnú dopravu (MHD) nedoplatok vo výške viac ako 194.000 eur. Nedoplatok eviduje dopravca SAD Prievidza i pri Bojniciach, a to vo výške viac ako 8000 eur. Vyplýva to z vyúčtovania výkonov, ktoré na svojom rokovaní v pondelok vzali na vedomie prievidzskí mestskí poslanci.



Dopravca vlani zabezpečil MHD v rozsahu 1,474 milióna tarifných kilometrov. Skutočné ekonomicky oprávnené náklady na zabezpečenie MHD za minulý rok predstavovali 3.145.965 eur, mesto Prievidza dopravcovi zaplatilo príspevok vo výške 2.343.946 eur, Bojnice 122.067 eur. Prievidzi vznikol nedoplatok 194.874 eur, Bojniciam 8184 eur. Vyššie náklady ovplyvnili ceny pohonných látok, plynu či pneumatík.



"Minulý rok boli dlhé debaty ohľadom riešenia MHD, mali sme stretnutia s poslancami Bojníc, na ktorých sa hovorilo o tom, ako by sa mohli presmerovať linky, ako zatraktívniť prepravu, prejsť na časové lístky. Bohužiaľ, toto sa nám nepodarilo doriešiť," spomenul generálny riaditeľ SAD Prievidza Michal Danko. Podľa jeho slov tak nedošlo ani k úprave tarify, ktorá je platná od roku 2011.



"Zo zverejnených čísiel je jasné, že počas rokov klesá počet prepravených cestujúcich," poukázal mestský poslanec Branislav Gigac. Mesto Prievidza podľa neho dáva na MHD viac ako Trenčín alebo Martin, ktorý za klub podporil riešenia na zatraktívnenie MHD.