Investícia prievidzskej firme priniesla 60 pracovných miest

Prievidza 30. júla (TASR) - Prievidzská potravinárska firma investovala do modernizácie výroby 21 miliónov eur. Investícia priniesla do závodu Carpathia spoločnosti Nestlé Slovensko i 60 nových pracovných miest. Úľavou na dani v hodnote 1,2 milióna eur ju podporila vláda SR. Závod v piatok navštívil počas svojho regionálneho výjazdu na hornej Nitre predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO).



"S investíciou sme začali ešte v roku 2019 a do dnešného dňa nás stála 21 miliónov eur. Prinieslo nám to ďalších 60 pracovných miest, hoci by sa dalo očakávať i viac, ale veľa z investície išlo do automatizácie našich procesov," povedal v piatok pre TASR riaditeľ prievidzského závodu Dušan Ďurdík.



Financie spoločnosť podľa neho investovala najmä do oblasti výroby bujónov, zakúpila nové vysokorýchlostné linky, ktoré dokážu vyrábať desaťkrát rýchlejšie, ako tie pôvodné. "Investícia sa uskutočnila aj z toho dôvodu, že sa presúvala výroba z jedného francúzskeho závodu k nám. V súčasnosti vyrábame približne 30.000 ton, v roku 2019 to bolo 20.000 ton," priblížil. So zaškoľovaním nových zamestnancov začal závod ešte vlani, nové pracovné miesta už plne obsadil.



"Pridanú hodnotu nám investícia priniesla hlavne v rýchlosti výroby. Na starých linkách sme vyrábali 250 kociek bujónu za minútu, teraz sme schopní vyrobiť 750 a na jednej linke 2000 za minútu, čo nám prinesie väčšiu flexibilitu. Ďalej nám dáva možnosti vyrábať viac receptúr a zásobiť viac krajín v Európe," konkretizoval vedúci vývoja prievidzského závodu Jaroslav Žiak.



Novinkou vo výrobe je podľa neho duo bujón, jednu vrstvu tvoria bylinky a druhú mäso. "Máme ešte jednu linku na kocky, tieto vyrábame hlavne pre Francúzsko, kde sú vlajkovou loďou.



Prievidzského závodu sa rovnako dotkla i pandémia nového koronavírusu. "Vďaka tomu, že pracujeme v potravinárstve, sme mali pozitívny dosah, lebo sme vyrábali omnoho viac. Naopak, množstvo ľudí, hlavne vlani, bolo v karanténe, a z toho dôvodu sme museli situáciu manažovať tak, aby sme obslúžili našich zákazníkov a neprichádzali do výpadkov," dodal Ďurdík.



V prievidzskom závode pracuje 630 ľudí. V spoločnosti Nestlé Slovensko ich je viac ako 800.