Prievidzská samospráva odložila realizáciu investičných akcií

Prievidza 14. apríla (TASR) - Výpadok príjmov z podielových daní pre pandémiu nového koronavírusu očakáva i prievidzská samospráva. Viacero investičných akcií nateraz odložila, ďalšie, financované z fondov Európskej únie, plánuje zrealizovať. Výpadok financií odhadla na niekoľko miliónov eur. Informovala o tom primátorka Katarína Macháčková.



"Výpadok príjmov z rozpočtu sa musí prejaviť aj na akciách, ktoré budeme realizovať. Mali sme poradu a snažili sme sa investičné akcie rozdeliť do kategórií, v ktorých budeme pokračovať a ktoré zatiaľ pozastavíme. Vždy musíme mať dostatok zdrojov, inak do tej akcie ani nemôžeme ísť, pokiaľ rozpočtovo nie je krytá," načrtla Macháčková.



V Prievidzi začali s výstavbou cyklotrasy, v najbližšej dobe začnú s opravou toaliet v Malej Lehôtke, budovaním oplotenia ihriska na ulici A. Rudnaya a výstavbou parkoviska pri deviatej koľaji. "Veľa akcií môžeme realizovať vďaka tomu, že sú financované z európskych prostriedkov. Tak je tomu v prípade cyklotrasy a parkoviska v predstaničnom priestore," podotkla primátorka.



Samospráva plánuje z fondov Európskej únie zriadiť i IKT učebne na Základnej škole (ZŠ) Rastislavova a polytechnické učebne na ZŠ S. Chalupku. Okrem toho má v pláne v tomto roku zabezpečiť i veľkú rekonštrukciu Materskej školy na Ulici M. Mišíka, ako i opravy niektorých komunikácií a chodníkov. "Sú akcie, ktoré budú pokračovať. Samozrejme, situácia sa môže meniť, môže sa stať, že výpadok financií bude taký veľký, že budeme musieť odložiť aj tieto. Ale zatiaľ by sme napriek ťažkej dobe tieto aktivity radi zrealizovali," ozrejmila Macháčková.



Radnica nateraz podľa nej odložila oplotenie a zatrávňovanie Čerešňového sadu, rozšírenie detského ihriska na sídlisku Mládež, rekonštrukciu oplotenia na cintoríne vo Veľkej Lehôtke, vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ulici. "Tieto a i ďalšie akcie sa buď presunú do budúceho roka, alebo sa zrealizujú podľa finančnej situácie," avizovala primátorka.