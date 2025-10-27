< sekcia Ekonomika
Prievidzské tepelné hospodárstvo malo kladný hospodársky výsledok
Autor TASR
Prievidza 27. októbra (TASR) - Výrobca a distribútor tepla pre Prievidzu, Nováky a Zemianske Kostoľany, spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH), uzatvoril minulý rok s hospodárskym výsledkom 532.000 eur po zdanení. Ovplyvnilo ho obchodovanie s emisnými povolenkami. Vyplýva to z výročnej správy firmy, ktorú na svojom rokovaní v pondelok vzali na vedomie prievidzskí mestskí poslanci.
„Hospodársky výsledok hodnotíme veľmi pozitívne. V porovnaní s minulosťou, ešte keď PTH bolo len distribútorom, ide o lepšie výsledky. Oproti roku 2023 sú trochu horšie, ale je to vyslovene preto, lebo sme sa stali eminentom nákupu emisných povoleniek CO2, čo nám ovplyvňuje náklady,“ skonštatoval pre TASR predseda predstavenstva firmy Rastislav Januščák.
Investície firmy v minulom roku podľa neho smerovali len do ukončenia nových výrobných zariadení, počas prvého kvartála roku 2024 totiž spoločnosť dokončovala tepelné čerpadlá. „V tomto období už smerujeme investície do sekundárnych rozvodov. Veľmi pozitívne hodnotím, že sa nám podarilo získať rozhodnutie o pridelení eurofondov z Modernizačného fondu cez Environmentálny fond. Ide o viac ako sedem miliónov eur, ktoré by už mali smerovať do veľkých projektov modernizácie sekundárnych rozvodov,“ priblížil a spresnil, že jeden projekt sa týka Novák, kde firma dohodla preplatenie časti nákladov na novú prípojku spoločnosti Mobis, v Prievidzi ide o výmenu štyroch výmenníkových staníc za modernizovaný spôsob odovzdávania tepla vrátane výmeny potrubí v týchto oblastiach, ako i výmenu dvoch kilometrov potrubí tzv. sídliska Stred, ktoré by malo výrazne znížiť straty v distribúcii.
Nový systém funguje bez väčších problémov. „Zaznamenávame minimum porúch. Skôr ide o poruchy sekundárnych rozvodov, ktoré majú viac ako 30 rokov. Preto chceme investície smerovať aj tam. Čo sa týka nových výrobných zariadení, tam je zatiaľ bezproblémová prevádzka,“ zhodnotil Januščák.
Výsledok spoločnosti za rok 2025 by mal byť podľa predsedu predstavenstva obdobne pozitívny ako v tom minulom.
Prievidzská firma je od roku 2024 hlavným distribútorom a dodávateľom tepla pre Prievidzu, Nováky a Zemianske Kostoľany. Nový zdroj vykurovania vybudovala v nadväznosti na ukončenie všeobecného hospodárskeho záujmu výroby elektriny z domáceho uhlia. Do Elektrárne Nováky ho dodávali Hornonitrianske bane Prievidza, ktoré ukončili ťažbu.
Väčšinovým akcionárom spoločnosti s 51-percentným podielom je mesto Prievidza, zvyšných 49 percent má spoločnosť Hornonitrianske bane zamestnanecká.
