Prievidzské tepelné hospodárstvo vlani skončilo s kladným výsledkom

Prievidza 11. septembra (TASR) - Spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH) ukončila svoje hospodárenie v minulom roku s výsledkom 239.384,38 eura po zdanení. Je to približne o 122.000 eur menej ako v roku 2020. Vyplýva to z výročnej správy firmy za rok 2021.



"Hospodárske výsledky boli naplnené v zmysle plánu. Výsledok bol mierne nižší v porovnaní s rokom 2020, ale bol plánovaný. Jeho výška bola hlavne ovplyvnená nákladmi, ktoré sa doň premietli," skonštatoval predseda predstavenstva firmy Rastislav Januščák.



Na hospodárskom výsledku sa podľa neho podpísalo i to, že spoločnosť nepremietla cenu tepla na rok 2021 v plnej výške pre odberovateľov, ktorú dostala stanovenú od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo strany Slovenských elektrární (SE) - energetických služieb ako dodávateľa tepla. "Malo to pozitívny vplyv na odberateľa v podobe mierne nižšej ceny oproti tej, ktorú stanovili nám, čo malo za následok náš nižší hospodársky výsledok. Hľadali sme kompromis, ten sme aj prijali," vysvetlil.



Výsledok na základe rozhodnutia akcionárov rozdelili. Časť išla zo zákona na rezervný fond vo výške viac ako 23.000 eur, zvyšok bol pomerne rozdelený medzi akcionárov, teda mesto Prievidza a Hornonitrianske bane Prievidza (HBP).



"PTH minulý rok preinvestovalo viac ako 2,2 milióna eur. Viac ako 800.000 eur investovalo do nového zdroja tepla, a to hlavne cez projekty a celý inžiniering samotnej stavby. Ďalšou významnou položkou bolo už prevzatie celého privádzača od Elektrárne Nováky až do Prievidze. Tým aj ostatné aktíva cez kúpu časti SE - energetické služby," ozrejmil ďalej Januščák. Spoločnosť podľa neho investovala aj do rekonštrukcie sekundárnych rozvodov na Ulici B. Björnsona v Prievidzi za viac ako 600.000 eur.



HBP tento rok previedli svoj 49-percentný podiel v PTH na svoju akciovú materskú spoločnosť Hornonitrianske bane zamestnanecká (HBZ). Prevod akcií schválilo mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti ešte v apríli. Väčšinový 51-percentný podiel má mesto Prievidza.