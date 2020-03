Prievidzský dodávateľ pre automobilky zakázal návštevy

Prievidza 17. marca (TASR) - Prievidzský dodávateľ pre automobilový priemysel zakázal návštevy zákazníkov, dodávateľov a ostatných externých spoločností, rovnako aj v rámci skupiny. Spoločnosť Brose Prievidza zároveň v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu pravidelne dezinfikuje priestory závodu a väčšine administratívnych pracovníkov nariadila prácu z domu. TASR o tom informovala asistentka manažmentu závodu Diana Meľošová.



"Spoločnosť vytvorila krízový štáb na riešenie danej situácie, ktorý zasadá minimálne raz za deň a má pohotovosť 24 hodín denne sedem dní v týždni. Krízový štáb bol založený oveľa skôr, než bol potvrdený prvý prípad v Slovenskej republike. Hneď, ako sme počuli o šírení, na začiatku roka sme zabezpečili ako prevenciu pre všetkých zamestnancov vitamín C," uviedla Meľošová.



V súčasnosti podľa nej tiež približne 70 percent tamojších administratívnych pracovníkov, ktorí majú tú možnosť, pracuje z domu. "Dezinfikujeme priestory a najfrekventovanejšie miesta zhruba každé dve hodiny. Potrebné opatrenia sme prediskutovali aj s poskytovateľom stravy, ktorý taktiež dodržiava striktnú hygienu a dezinfekciu. Vyvesili sme podrobné manuály a postupy potrebné k prevencii pred novým koronavírusom," doplnila.



Prievidzský dodávateľ pre automobilky zároveň nevpustí do svojho areálu dodávateľov či vodičov z externej spoločnosti bez ochranných pomôcok, tie majú zabezpečené i zamestnanci na logistike a vstupnej vrátnici. Firma taktiež zastavila pracovné pohovory a rovnako aj služobné cesty.



"Sledujeme situáciu a rovnako ako iní dodávatelia, čakáme na vyjadrenia vlády a na to, ako sa vyvinie v nasledujúcich dňoch a týždňoch situácia u našich zákazníkov. Určite robíme maximum pre to, aby sme minimalizovali riziko výskytu vírusu v našej spoločnosti," skonštatovala Meľošová.