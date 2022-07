Prievidzský dodávateľ pre automobilky chce rozšíriť svoj vývoj

Prievidza 28. júla (TASR) - Prievidzský dodávateľ pre automobilový priemysel plánuje rozšíriť svoje výskumné a vývojové aktivity. Spoločnosť Brose Prievidza v tomto segmente v súčasnosti zamestnáva takmer 150 ľudí, prijať chce ďalších viac ako 150.



"Zaoberáme sa premenou prvotnej myšlienky do reality. Zákazník nám dá nejaké základné informácie o budúcom produkte a s naším tímom sa snažíme tieto myšlienky pretaviť do reality. Sme krok pred tým, ako sa produkt dostane k nám do výrobnej haly," načrtol pre TASR viceprezident pre vývoj dverových systémov spoločnosti Viliam Rohovský.



Spoločnosť podľa neho plánuje do budúcna veľký vývoj, chcela by byť jedným z najväčších vývojárov v rámci dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku. "Malo by ísť o viac ako 300 inžinierskych pozícií v rámci odvetví dizajn, testovanie a validácia, projektový inžiniering, projektový manažment. Čo je dôležité, staráme sa i o komerčnú stránku celých produktov, to znamená, že priamo vyjednávame so zákazníkom budúcu cenu produktu," priblížil.



Svoj vývoj stavia prievidzský dodávateľ od začiatku tak, aby bol autonómny a sebestačný a nebol závislý od materskej spoločnosti v Nemecku, kompletný vývojový reťazec chce tak sústrediť priamo v Prievidzi, skonštatoval Rohovský.



Firma eviduje problém so získavaním vysoko kvalifikovaných pracovníkov, keďže tí z regiónu odchádzali a odchádzajú. "Zo začiatku sme sa zamerali na náš región, ten sme už 'vyčerpali', rovnako ako priľahlé regióny, preto sa teraz sústredíme na celé Slovensko. Dokonca ideme už aj cez hranice. V čom je naša budúcnosť, je spolupráca s univerzitami. Chceli by sme čerstvých absolventov z nášho i ďalších regiónov prilákať naspäť," dodal Rohovský.



Dodávateľ pre automobilový priemysel v súčasnosti v Prievidzi zamestnáva viac ako 1200 pracovníkov.