Prievidzský dodávateľ pre automobilky spustí lokálny zdroj energie

Prievidza 4. októbra (TASR)- Prievidzský dodávateľ pre automobilový priemysel spustí koncom tohto roka do prevádzky lokálny zdroj energie. V súčasnom období prijal i ďalšie opatrenia, ktorých cieľom je zmierniť dosahy energetickej krízy na závod. TASR o tom informovala PR a HR manažérka spoločnosti Brose Prievidza Ľuboslava Müllerová.



Spoločnosť podľa Müllerovej pristúpila zníženiu vykurovanej teploty v priestoroch, rovnako zvýšila teplotu chladenia počas letných mesiacov.



"V súčasnosti rokujeme s dodávateľmi zemného plynu na rok 2023, nárast ceny plynu je 11-násobný oproti roku 2022. Spoločnosť má na rok 2023 zazmluvneného partnera na dodávku elektrickej energie a zároveň pracujeme na stratégii na ďalšie roky," priblížila ďalej Müllerová.



Aktuálne dodávatelia jednotlivých komodít podľa nej negarantujú ceny za odberné jednotky zmluvy na viac ako jeden rok, t. j. zmluvu je možné podpísať iba na jeden rok a aj na to sa počas roka používa mesačná bilancia.



Prievidzský dodávateľ pre automobilový priemysel v súčasnosti rovnako podľa manažérky zabezpečuje legislatívne procesy a inštaláciu lokálneho zdroja energie. Legislatívny proces plánuje ukončiť a zariadenie spustiť do prevádzky v decembri tohto roka.



"Firma sa od samotného založenia snaží zlepšovať procesy a prevádzku tak, aby znižovala svoju záťaž voči životnému prostrediu. Výrobný závod bol vystavaný v niekoľkých etapách od roku 2016, a teda je možné považovať ho za relatívne mladý," skonštatovala Müllerová.



Už počas výstavby sa podľa nej realizovali inštalácie, ktorých cieľom je znížiť náklady na samotnú prevádzku, ako napríklad využívanie odpadového tepla z kompresorových staníc na ohrev teplej vody a vykurovanie priestorov, LED osvetlenie v celej budove so stmievaním. Osvetlenie vo výrobnej hale je tiež automaticky ovládané inteligentným softvérom a firma inštalovala aj pohybové senzory.