Prievidzský dopravca mal pre pandémiu výpadok tržieb 300 000 eur

Prievidza 23. februára (TASR) - Pandémia nového koronavírusu zasiahla i do mestskej hromadnej dopravy (MHD) na území Prievidze a Bojníc. Kým v roku 2019 mali samosprávy za výkony vo verejnom záujme preplatok, za minulý rok im vznikol nedoplatok približne 111.000 eur. Podpísal sa pod to výpadok tržieb, ten dosiahol približne 300.000 eur.



"Začiatkom marca 2020 sme premávali len ako v sobotnom režime, tým tých spojov bolo menej. V tom čase sme si s mestom odsúhlasili podmienku, že by sa na spoji nemalo stretnúť viac ako 20 cestujúcich. Vtedy sme pridávali spoje hlavne k nemocnici na linkách 50 a 51 tak, aby bola táto podmienka dodržaná," spomenul ekonomický riaditeľ SAD Prievidza Pavel Pařízek.



Po prvej vlne pandémie podľa neho spoje premávali tak ako cez prázdniny, čo veľký ekonomický dosah na MHD nemalo, lebo žiackych spojov v Prievidzi a Bojniciach je len šesť. "Ekonomický dosah aj nedoplatok vo výške 111.000 eur vznikol hlavne z dôvodu výpadku v tržbách, ktorý dosiahol približne 300.000 eur. Klesli nám počty prepravených osôb, hlavne v kategórii žiaci, študenti, ktorí v podstate celý rok nechodili do škôl a je to vidieť aj na štatistkách prepravených osôb," ozrejmil.



Hoci dopravca zaznamenal nižšie náklady a dodržal maximálne ekonomické oprávnené náklady, výpadok v tržbách musia mestá sanovať čiastkou podľa metodiky, ktorá je určená v zmluve, podotkol ďalej Pařízek. Nedoplatok príspevku za výkony vo verejnom záujme pre mesto Prievidza predstavuje 109.069 eur, pre mesto Bojnice je vo výške 2297 eur.



Dopravca požiadal o pomoc aj štát, na základe zmlúv s úradom práce dostal v rámci opatrenia prekážky na strane zamestnávateľa príspevok na mzdy vodičov v MHD za celý minulý rok 13.000 eur.



Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb za minulý rok vzali na vedomie prievidzskí mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok (22. 2.).