Prievidzský potravinársky závod Carpathia vznikol pred 150 rokmi

Prievidza 2. apríla (TASR) - Prievidzský potravinársky závod Carpathia, ktorý sa zaoberá výrobou dehydrovaných kulinárskych produktov, si v tomto roku pripomína 150. výročie svojej existencie. Závod si v stredu pri príležitosti osláv výročia prišiel pozrieť i prezident SR Peter Pellegrini.



Pellegrini podotkol, že nie je veľa firiem na Slovensku, ktoré sa môžu pýšiť 150-ročnou históriou. „Firma prežila vážne obdobia, vojnové roky a zachovala si kontinuálne svoju výrobu, aj keď ju od pôvodnej myšlienky pálenice postupne premenila na tieto produkty, ktoré dnes každý jeden z nás bežne používa vo svojej kuchyni a často ani netuší, že ten produkt bol vyrobený práve tu v prievidzskom závode,“ ozrejmil.



Hlava štátu zároveň vyzdvihla, že firma Nestlé po privatizácii tohto podniku nepristúpila k nejakej eliminácii alebo likvidácii, naopak investovala doň značné množstvo prostriedkov a je tak z neho dnes jeden z najmodernejších závodov v rámci celej skupiny v celej Európe a v mnohých ukazovateľoch patrí aj k tým najlepším.



Riaditeľ potravinárskeho závodu Dušan Ďurdík zhodnotil, že za dlhoročnou históriou firmy sú skvelí ľudia a región, ktorý relatívne drží pohromade. „Úplne najdôležitejšie je to, že sme sa vždy vedeli aj v rámci vedenia prispôsobiť požiadavkám v rámci jednotlivých trhov. Naši zákazníci sú vlastne z celej Európy, čiže my sa musíme byť schopní prispôsobiť, či je to našim zákazníkom v západnej Európe alebo je to na Slovensku,“ poznamenal. Ďurdík pripomenul, že spoločnosť investovala do automatizácie a robotizácie, v pláne má i kúpu dvoch rýchlostných liniek na výrobu polievok a jednej rýchlostnej linky na výrobu mäkkých bujónov.



Históriu závodu od stredy približuje i výstava Tá naša Carpathia, ktorú pripravilo Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. „Carpathia vychádzala z pôvodnej pálenice, ktorú založil Jozef Heumann a nadviazali na ňu ďalšie podniky. Najskôr to bola továreň na éterické oleje a z nej sa rozvinula druhá pálenica a Carpathia. Tieto podniky pracovali súbežne, pod vedením rovnakých majiteľov, mali vlastnú administratívu,“ priblížila pre TASR spoluautorka výstavy Jaroslava Kupčoková.



Výstava ponúka historické dokumenty, panely s históriou, predmety na výrobu lekvárov i samotné produkty. „Pre Prievidžanov je Carpathia len Carpathiou. Málokto vie, že bola prepojená s pálenicou a ostatnými podnikmi. Bola dlhú dobu jeden z najvýznamnejších zamestnávateľov, aj keď nezamestnávala priamo veľa ľudí,“ vysvetlila Kupčoková.



Prievidza bola podľa nej ovocinársky región, mnohí ovocinári nemali kde predávať svoje produkty a Carpathia ich odoberala nielen od ovocinárov, ale brala aj od zberačov ovocie. „Podporovala tak veľa ľudí, keď bola chudoba,“ dodala Kupčoková.