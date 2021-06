Prievidzský subdodávateľ pre automobilky plánuje zamestnať stovky ľudí

Prievidza 21. júna (TASR) - Prievidzský subdodávateľ pre automobilový priemysel plánuje v nasledujúcom období zamestnať ďalšie stovky ľudí. Spoločnosť Brose Prievidza v tomto období dokončila tretiu výrobnú halu, investícia ju vyšla na 30 miliónov eur. Do budúcna sa plánuje ešte rozšíriť.



"Tretiu výrobnú halu už napĺňame, má spolu 20.000 štvorcových metrov. Investovali sme do nej 30 miliónov eur. Pracovať tam bude od 450 do 500 ľudí, túto kapacitu by sme mali naplniť do dvoch rokov," povedal v pondelok po otvorení haly konateľ spoločnosti Axel Mallener. O podporu na túto investíciu štát firma podľa neho nežiadala.



Firma sa naďalej okrem výroby podľa neho zameriava na i výskum a vývoj, do neho investovala zatiaľ približne osem miliónov eur. Výrobca tiež v súčasnom období pripravuje výstavbu materskej školy pre deti svojich zamestnancov, s prácami chce začať budúci rok.



Spoločnosť zasiahla i pandémia nového koronavírusu, horšie sú však podľa riaditeľa aktuálne problémy s materiálom a zákazníci firmy znižujú krátko pred výdajom objem objednávok. "Máme tu ľudí, ktorých musíme platiť, máme materiál na sklade. Nemôžeme teraz vôbec plánovať, nevieme, čo bude budúci mesiac. Ako dodávateľ nesieme celé riziko," zdôraznil s tým, že problémy spôsobuje i inflácia.



Investor plánuje do budúcna svoje aktivity ešte rozšíriť. "Máme ešte opciu na výstavbu dvoch hál. Plánovali sme s tým začať už budúci rok, ale sme opatrnejší a čakáme vzhľadom na to, čo sa teraz deje na trhu. Počkáme ešte polroka alebo rok," dodal Mallener.



Brose Prievidza vznikla v marci 2015 a jej jediným spoločníkom je nemecká skupina Brose International GmbH Coburg. Skupina Brose má zastúpenie v Európe, Ázii, Amerike a Afrike. Jej produkcia sa zameriava na výrobu mechatronických komponentov a systémov pre automobilový priemysel. Svoju produkciu dodáva približne 80 značkám automobilov, viac než 40 dodávateľom elektrických motorov a mechatronických systémov pre dvere automobilov, zadné výklopné dvere a sedadlá. Zamestnáva takmer 25.000 pracovníkov.



Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v okrese Prievidza dosiahla podľa posledných dostupných údajov z mája tohto roka 7,34 %.