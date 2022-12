Prievidzský výrobca vzduchotechniky Scheuch chce rozšíriť svoju výrobu

Prievidza 29. decembra (TASR) - Prievidzský výrobca vzduchotechniky Scheuch plánuje rozšíriť svoju výrobu. Dosiahnuť to chce prístavbou výrobnej haly a prestavbou administratívnej budovy, investičný zámer má priniesť i viac ako 100 nových pracovných miest.



Výrobnú halu plánuje spoločnosť situovať v časti areálu, ktoré využíva ako skladové a manipulačné plochy, navrhla ju ako prístavbu k existujúcemu dvojpodlažnému administratívno-sociálnemu objektu. Vyplýva ďalej z oznámenia o zmene, ktoré predložila firma orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie. Súčasťou investície je i výstavba nových parkovacích miest.



Realizáciou zámeru spoločnosť rozšíri svoj areál o viac ako 20.000 štvorcových metrov (m2). V súčasnosti v Prievidzi zamestnáva 234 pracovníkov, ich počet by mal stúpnuť na 340. Investičné náklady a termín firma v oznámení o zmene neuviedla.



Vláda ešte v júni tohto roka schválila firme, ktorá je dcérskou spoločnosťou rakúskej Scheuch GmbH, investičný stimul vo výške 483.887 eur vo forme úľavy na dani z príjmu. "Cieľom investičného zámeru je rozšírenie výrobných kapacít o novú generáciu elektrofiltra, technologicky a priestorovo rozšíriť výrobu a zlepšiť automatizáciu prepojenia výrobných procesov," uviedol rezort hospodárstva v schválenom návrhu. Investíciu firma odhadla na viac ako 6,2 milióna eur, zároveň avizovala, že do konca tohto roka vytvorí 20 nových pracovných miest.