Prihlásiť do predstavenstva bratislavského letiska sa možno až do júla

Bratislava 18. júna (TASR) – Rezort dopravy predlžuje termín doručenia prihlášok do výberového konania na členov predstavenstva bratislavského letiska do 2. júla. Informoval o tom Mikuláš Virág z oddelenia komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR.



Spresnil, že MDV ako vyhlasovateľ výberového konania na členov predstavenstva Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava (BTS), a. s., sa rozhodlo predĺžiť do 2. júla 2021 termín na doručenie prihlášok do výberového konania vyhláseného 28. mája tohto roku.



Poznamenal, že ministerstvo chce týmto krokom rozšíriť portfólio možných uchádzačov zo širokej odbornej verejnosti vzhľadom na náročnosť obsadzovaných pozícií. Ministrovi dopravy Andrejovi Doležalovi (nominant Sme rodina) záleží na tom, aby na miesta členov štatutárneho orgánu Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s., boli vybraní kvalifikovaní odborníci spĺňajúci profesionálne kritériá.



"Pandémia výrazne negatívne ovplyvnila všetky letiská vrátane toho bratislavského, považujem preto za mimoriadne dôležité vybrať do predstavenstva skúsených odborníkov, ktorí stabilizujú situáciu," uviedol minister dopravy a výstavby.



Virág dodal, že informácia o výberovom konaní je uverejnená na webovom sídle rezortu, sociálnych sieťach, ako aj v celoštátnej tlači.