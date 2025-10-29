< sekcia Ekonomika
Prijali jednotný postup pri obstarávaní energií vo verejnom sektore
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sa budú musieť pri obstarávaní energií riadiť jednotnými princípmi, ktoré pripravilo Ministerstvo financií (MF) SR.
Autor TASR
Bratislava 29. októbra (TASR) - Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sa budú musieť pri obstarávaní energií riadiť jednotnými princípmi, ktoré pripravilo Ministerstvo financií (MF) SR. Najvýznamnejším opatrením má byť centralizácia obstarávaní. Vyplýva to z materiálu Najlepšia prax obstarávania energií vo verejnom sektore, ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) v uznesení zároveň odporučil predsedom samosprávnych krajov, primátorom miest či starostom obcí, aby sa pri nakupovaní elektriny a plynu materiálom riadili tiež.
„Materiál definuje šesť základných princípov pre nákladovo efektívnejšie nakupovanie energií (elektriny a plynu) vo verejnom sektore. Predmetné princípy boli zadefinované na základe detailnej analýzy zmlúv, dobrej praxe v zahraničí a konzultácií s relevantnými subjektmi,“ uviedol rezort financií.
Výdavky verejného sektora na elektrinu a plyn v roku 2024 mierne presiahli 700 miliónov eur. Z toho spotreba komodít v sektore dosahuje 305 miliónov eur, zostatok predstavujú poplatky. „Bez nutnosti reforiem a znižovania spotreby možno len skvalitnením obstarávaní ušetriť do 25 miliónov eur,“ spresnilo MF.
Okrem centralizácie obstarávania materiál odporúča rokovať o cene namiesto nakupovania z cenníkov. Individuálnou dohodou na cene by malé obce, ktoré nemusia súťažiť, mohli podľa rezortu ušetriť výraznú časť nákladov na elektrinu a plyn. Inštitúcie by tiež mali doložiť dodávateľovi presné údaje o spotrebe vrátane diagramu. Odhad spotreby by mal byť čo najpresnejší, pretože zachovanie vysokej flexibility odberu sa môže preniesť do vyššej jednotkovej ceny.
Zníženie ceny energií má priniesť aj ich nakupovanie s dostatočným predstihom a pri veľkoodbere po častiach. Obstarávanie je podľa schváleného materiálu vhodné vyhlásiť aspoň pol roka pred koncom aktuálnej zmluvy. Včasná príprava necháva priestor na konzultácie s dodávateľmi, úpravu podkladov či prípadné opakované obstarávanie. „Väčšie nákupy možno po vzore rakúskej centrálnej agentúry BBG rozdeliť na tranže na využitie aktuálneho cenového vývoja a minimalizáciu výkyvov. Sociálna poisťovňa včasným nákupom plynu dosiahla úsporu 7 % na komodite,“ priblížilo MF.
Úrady, inštitúcie a samosprávy by mohli ušetriť aj súťažením len ceny elektriny a plynu bez distribúcie a poplatkov a pri veľkých nákupoch by mali zvážiť aukcie. V opačnom prípade podľa rezortu financií dodávateľ zohľadní riziko vývoja poplatkov do vyšších cien. Obstarávať energie by zároveň mal verejný sektor pravidelne aspoň raz za dva roky a bez dodatkov. Zazmluvnenie nákupu elektriny a plynu na dlhšie zmluvné obdobia môže viesť k mierne vyšším cenám.
