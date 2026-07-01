< sekcia Ekonomika
Prijali zmeny smernice Eurovignette pre ťažké úžitkové vozidlá
Dohoda posilňuje právnu istotu a zabezpečuje konzistentné uplatňovanie pravidiel spoplatňovania založených na emisiách CO2 vzhľadom na nové emisné normy CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá
Autor TASR
Brusel 1. júla (TASR) - Cyperskému predsedníctvu v Rade EÚ sa v utorok (30. 6.), v posledný deň rotujúceho predsedníctva, podarilo dosiahnuť predbežnú dohodu s Európskym parlamentom (EP) o cielených zmenách smernice EÚ o európskej diaľničnej známke (Eurovignette), ktorá stanovuje rámec pre cestné mýto a poplatky za používanie ťažkých úžitkových vozidiel v celej Únii. Informuje o tom spravodajca TASR.
Dohoda posilňuje právnu istotu a zabezpečuje konzistentné uplatňovanie pravidiel spoplatňovania založených na emisiách CO2 vzhľadom na nové emisné normy CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá, ktoré sa začali uplatňovať od 1. júla 2026.
Cyperský minister dopravy, komunikácií a práce Alexis Vafeades v správe pre médiá spresnil, že táto dohoda poskytuje právnu istotu, ktorú dopravcovia, mýtne orgány a poskytovatelia služieb potrebujú v súvislosti s rozšíreným uplatňovaním nových noriem CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá.
„Objasnením kľúčových ustanovení smernice o Eurovignette zabezpečujeme plynulejšie a harmonizovanejšie vykonávanie v celej Európskej únii. Cyperské predsedníctvo za posledných šesť mesiacov prinieslo konkrétne výsledky pre európsku dopravnú sieť, ktorá je konkurencieschopnejšia, odolnejšia a udržateľnejšia do budúcnosti,“ uviedol Vafeades.
Zmeny a doplnenia poskytujú dopravcom, vnútroštátnym orgánom a poskytovateľom mýtnych služieb väčšiu jasnosť v tom, ako by sa mali pravidlá Eurovignette uplatňovať na rôzne kategórie vozidiel a emisné triedy.
Nové emisné normy CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá majú priamy vplyv na klasifikáciu vozidiel v rámci Eurovignette. Dohodnuté zmeny a doplnenia poskytujú právne a technické objasnenia s cieľom zabezpečiť účinnú interakciu týchto dvoch legislatívnych rámcov.
Predbežná dohoda objasňuje kľúčové definície týkajúce sa emisií CO2 vrátane vozidiel s nulovými emisiami, ťažkých úžitkových vozidiel s nízkymi emisiami, skupín vozidiel, trajektórií znižovania emisií a referenčných emisií CO2, pričom zachováva pôvodné politické ciele smernice. Umožňuje členským štátom uplatňovať znížené poplatky za používanie alebo poplatky za infraštruktúru pre vozidlá s nízkymi emisiami, spolu s opatreniami podporujúcimi zavádzanie vozidiel s nulovými emisiami. Dohoda rovnako objasňuje ako sú profesionálne vozidlá (napríklad smetiarske vozidlá či stavebné vozidlá), priradené k príslušným emisným triedam CO2.
Obe inštitúcie EÚ sa rozhodli zrušiť navrhovaný systém diferenciácie cestných poplatkov pre ťažké úžitkové vozidlá ťahajúce udržateľnejšie prívesy. Upozornili, že takýto systém by vytvoril dodatočnú administratívnu záťaž, zvýšil zložitosť mýtnych systémov a ovplyvnil by zavádzanie a presadzovanie elektronických mýtnych služieb.
Predbežnú dohodu teraz bude musieť schváliť Rada EÚ (počas nadchádzajúceho írskeho predsedníctva) a poslanci EP, následne ju oficiálne prijmú obe inštitúcie a legislatívne zmeny budú zverejnené v Úradnom vestníku EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Dohoda posilňuje právnu istotu a zabezpečuje konzistentné uplatňovanie pravidiel spoplatňovania založených na emisiách CO2 vzhľadom na nové emisné normy CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá, ktoré sa začali uplatňovať od 1. júla 2026.
Cyperský minister dopravy, komunikácií a práce Alexis Vafeades v správe pre médiá spresnil, že táto dohoda poskytuje právnu istotu, ktorú dopravcovia, mýtne orgány a poskytovatelia služieb potrebujú v súvislosti s rozšíreným uplatňovaním nových noriem CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá.
„Objasnením kľúčových ustanovení smernice o Eurovignette zabezpečujeme plynulejšie a harmonizovanejšie vykonávanie v celej Európskej únii. Cyperské predsedníctvo za posledných šesť mesiacov prinieslo konkrétne výsledky pre európsku dopravnú sieť, ktorá je konkurencieschopnejšia, odolnejšia a udržateľnejšia do budúcnosti,“ uviedol Vafeades.
Zmeny a doplnenia poskytujú dopravcom, vnútroštátnym orgánom a poskytovateľom mýtnych služieb väčšiu jasnosť v tom, ako by sa mali pravidlá Eurovignette uplatňovať na rôzne kategórie vozidiel a emisné triedy.
Nové emisné normy CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá majú priamy vplyv na klasifikáciu vozidiel v rámci Eurovignette. Dohodnuté zmeny a doplnenia poskytujú právne a technické objasnenia s cieľom zabezpečiť účinnú interakciu týchto dvoch legislatívnych rámcov.
Predbežná dohoda objasňuje kľúčové definície týkajúce sa emisií CO2 vrátane vozidiel s nulovými emisiami, ťažkých úžitkových vozidiel s nízkymi emisiami, skupín vozidiel, trajektórií znižovania emisií a referenčných emisií CO2, pričom zachováva pôvodné politické ciele smernice. Umožňuje členským štátom uplatňovať znížené poplatky za používanie alebo poplatky za infraštruktúru pre vozidlá s nízkymi emisiami, spolu s opatreniami podporujúcimi zavádzanie vozidiel s nulovými emisiami. Dohoda rovnako objasňuje ako sú profesionálne vozidlá (napríklad smetiarske vozidlá či stavebné vozidlá), priradené k príslušným emisným triedam CO2.
Obe inštitúcie EÚ sa rozhodli zrušiť navrhovaný systém diferenciácie cestných poplatkov pre ťažké úžitkové vozidlá ťahajúce udržateľnejšie prívesy. Upozornili, že takýto systém by vytvoril dodatočnú administratívnu záťaž, zvýšil zložitosť mýtnych systémov a ovplyvnil by zavádzanie a presadzovanie elektronických mýtnych služieb.
Predbežnú dohodu teraz bude musieť schváliť Rada EÚ (počas nadchádzajúceho írskeho predsedníctva) a poslanci EP, následne ju oficiálne prijmú obe inštitúcie a legislatívne zmeny budú zverejnené v Úradnom vestníku EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)