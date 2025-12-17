< sekcia Ekonomika
Príjem štátu z koncesie na nabíjacie stanice odhadujú na 46,1 mil. eur
Úspešnými uchádzačmi vo verejnom obstarávaní sa podľa materiálu stali tri spoločnosti, a to Západoslovenská energetika (lokalita A), OMV Slovensko (lokalita B) a ejoin operator, s. r. o. (lokalita C).
Autor TASR
Bratislava 17. decembra (TASR) - Celkový predpokladaný príjem pre štát z koncesie na zabezpečenie výstavby a prevádzky nabíjacích staníc počas jej trvania sa odhaduje na 46,1 milióna eur. Uviedlo to Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v návrhu na udelenie súhlasu na uzatvorenie koncesných zmlúv na zabezpečenie výstavby a prevádzky nabíjacích staníc, ktorý v stredu schválila vláda.
„Predmetom koncesných zmlúv s lehotou 16 rokov je financovanie, výstavba, prevádzka a údržba nabíjacích staníc. Na základe vyhodnotenia ponúk dosiahol celkový ročný fixný koncesný poplatok do rozpočtu verejnej správy výšku 1.524.084 eur bez dane z pridanej hodnoty,“ spresnil rezort hospodárstva.
Projekt „Vybudovanie národnej siete ultrarýchlonabíjacích staníc (UFC)“ je podľa MH SR krokom pre splnenie záväzkov SR vyplývajúcich z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá.
„Cieľom projektu je odstrániť súčasnú bariéru rozvoja elektromobility na hlavných cestných ťahoch. Realizáciou projektu bola poverená spoločnosť MH Invest ako prijímateľ podpory z Plánu obnovy a odolnosti SR. Spoločnosť MH Invest v rámci realizácie projektu uskutočnila nadlimitnú koncesiu rozdelenú do troch častí (lokality A, B a C), ktorá bola v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní vyhlásená 30. apríla 2025,“ dodalo MH SR.
