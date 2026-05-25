< sekcia Ekonomika
Príjem zo zálohovania fliaš v Poľsku môže podliehať zdaneniu
V Poľsku funguje zálohový systém od októbra 2025. Vzťahuje sa na plastové fľaše do troch litrov a kovové plechovky do jedného litra so zálohou 50 grošov (asi 0,12 eura).
Autor TASR
Varšava 25. mája (TASR) - Príjem zo zálohového systému za fľaše a plechovky môže v Poľsku podliehať zdaneniu a byť považovaný za podnikanie. Upozornil na to daňový expert spoločnosti InFakt Piotr Juszczyk. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa portálu Fakt.
Podľa neho sa daňová povinnosť nevzťahuje na prípady, keď spotrebiteľ vracia vlastné obaly, za ktoré už pri nákupe zaplatil zálohu. Ak však človek zbiera cudzie obaly z odpadkových košov, parkov alebo od známych a získava späť zálohu, ide o príjem podliehajúci zdaneniu.
Juszczyk vysvetlil, že príležitostný zber obalov možno zaradiť medzi ostatné príjmy a uviesť ho v ročnom daňovom priznaní. Pokiaľ celkové príjmy nepresiahnu 30.000 zlotých ročne, daň sa síce neplatí, príjem však treba priznať.
Ak však niekto zbiera obaly systematicky, organizovane a denne zarába stovky zlotých, môže byť podľa experta považovaný za podnikateľa. V takom prípade vzniká povinnosť registrácie živnosti a platenia sociálnych odvodov.
Expert upozornil, že transakcie v zálohovom systéme zanechávajú digitálnu stopu a operátori vedú podrobnú evidenciu vrátených obalov.
V Poľsku funguje zálohový systém od októbra 2025. Vzťahuje sa na plastové fľaše do troch litrov a kovové plechovky do jedného litra so zálohou 50 grošov (asi 0,12 eura). Od roku 2026 sú do systému zahrnuté aj vratné sklenené fľaše do 1,5 litra so zálohou jeden zlotý.
(1 EUR = 4,242 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Podľa neho sa daňová povinnosť nevzťahuje na prípady, keď spotrebiteľ vracia vlastné obaly, za ktoré už pri nákupe zaplatil zálohu. Ak však človek zbiera cudzie obaly z odpadkových košov, parkov alebo od známych a získava späť zálohu, ide o príjem podliehajúci zdaneniu.
Juszczyk vysvetlil, že príležitostný zber obalov možno zaradiť medzi ostatné príjmy a uviesť ho v ročnom daňovom priznaní. Pokiaľ celkové príjmy nepresiahnu 30.000 zlotých ročne, daň sa síce neplatí, príjem však treba priznať.
Ak však niekto zbiera obaly systematicky, organizovane a denne zarába stovky zlotých, môže byť podľa experta považovaný za podnikateľa. V takom prípade vzniká povinnosť registrácie živnosti a platenia sociálnych odvodov.
Expert upozornil, že transakcie v zálohovom systéme zanechávajú digitálnu stopu a operátori vedú podrobnú evidenciu vrátených obalov.
V Poľsku funguje zálohový systém od októbra 2025. Vzťahuje sa na plastové fľaše do troch litrov a kovové plechovky do jedného litra so zálohou 50 grošov (asi 0,12 eura). Od roku 2026 sú do systému zahrnuté aj vratné sklenené fľaše do 1,5 litra so zálohou jeden zlotý.
(1 EUR = 4,242 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)