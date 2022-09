Prijímanie opatrení pri tovare pod colným dohľadom sa má upraviť

Bratislava 20. septembra (TASR) – Prijímanie opatrení pri tovare pod colným dohľadom by sa malo upraviť. Tiež sa má upraviť postup na vymáhanie peňažných povinností podľa daňového poriadku. Vyplýva to z novely zákona o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú v utorok plénum Národnej rady (NR) SR posunulo do druhého čítania.



Dôvodom predloženia tohto návrhu zákona do legislatívneho procesu je podľa rezortu financií Európskou komisiou plánované spustenie osobitného elektronického systému na účely prijímania a spracúvania žiadostí o prijatie opatrenia colnými orgánmi.



V návrhu zákona sa realizuje zmena týkajúca sa podávania žiadosti o prijatie opatrenia pri tovare pod colným dohľadom, žiadosti o predĺženie platnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o prijatie opatrenia pri tovare pod colným dohľadom a žiadosti o zmenu rozhodnutia o schválení žiadosti o prijatie opatrenia pri tovare pod colným dohľadom v elektronickej podobe.



Po spustení prevádzky osobitného elektronického systému na účely prijímania a spracúvania žiadostí o prijatie opatrenia colnými orgánmi by sa predmetné žiadosti mali podávať výhradne cez tento systém len v elektronickej podobe, ktorý bude súčasne zabezpečovať autorizáciu jednotlivých elektronických žiadostí a v dôsledku toho by nemalo byť potrebné podávať žiadosť v písomnej podobe.



Zároveň sa navrhuje, aby sa aj na vymáhanie peňažných povinností podľa tohto zákona používal daňový poriadok. Ustanoviť sa má tiež lehota na oznámenie výšky nákladov, ktoré je držiteľ rozhodnutia povinný uhradiť v súvislosti s presadzovaním jeho práva duševného vlastníctva colnými orgánmi.