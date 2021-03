Prijímatelia sociálnych služieb by mali mať právo na dôverníka

Bratislava 18. marca (TASR) – Prijímatelia sociálnych služieb v zariadení by mali mať právo určiť si dôverníka na právne udalosti. Počíta s tým novela zákona o sociálnych službách, ktorú predložili poslanci OĽANO, Za ľudí a Sme rodina. Plénum parlamentu ju vo štvrtok posunulo do druhého čítania.



Cieľom návrhu zákona je podľa dôvodovej správy zlepšenie postavenia prijímateľov sociálnych služieb, ktorým sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby. Ide napríklad o osoby, ktoré majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo o seniorov.



Zaviesť by sa preto malo základné právo prijímateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb určiť si dôverníka, ktorému musí poskytovateľ služieb oznamovať významné právne udalosti. "Dôverník je fyzická osoba, ktorá s určením za dôverníka súhlasí a je spôsobilá na právne úkony. Výber dôverníka je plne v kompetencii prijímateľa sociálnej služby. Podmienkou vzniku postavenia dôverníka je určovací prejav vôle prijímateľa sociálnej služby a súhlas dôverníka," približuje dôvodová správa.



Inštitút dôverníka má za cieľ pomáhať prijímateľovi sociálnej služby dodržiavať jeho základné ľudské práva a slobody a ľudskú dôstojnosť. Podľa návrhu prijímateľovi určením dôverníka nehrozí riziko zhoršenia majetkovej pozície.



Zároveň by sa malo podľa návrhu zakázať, aby sa poskytovateľ sociálnej služby alebo zamestnanec poskytovateľa stal opatrovníkom prijímateľa sociálnej služby. Má sa tak zamedziť konfliktu záujmov.



Kontrola nad použitím telesného a netelesného obmedzenia prijímateľa sociálnej služby by sa mala zvýšiť zasielaním zápisu každého obmedzenia dôverníkovi. Návrh prináša dôverníkovi možnosť oboznámiť sa so situáciou a prípadne použiť právne nástroje s cieľom pomôcť prijímateľovi sociálnej služby dodržiavať jeho základné ľudské práva a slobody a ľudskú dôstojnosť v súvislosti s použitím prostriedkov obmedzenia prijímateľa.



Súčasne sa má podľa návrhu koaličných poslancov zvýšiť kontrola nad zákonnosťou výpovede zmluvy o poskytovaní sociálnej služby zo strany poskytovateľa a zamedziť zneužitiu vágne formulovaného výpovedného dôvodu. Pojem dohľadu pri poskytovaní sociálnej služby by sa mal tiež terminologicky spresniť.



"Zlé zaobchádzanie so seniormi je závažný celospoločenský problém, ktorý má najmä zdravotné a sociálne dosahy. O tomto probléme je potrebné aj komunikovať a je nevyhnutné prijať systémové, predovšetkým preventívne opatrenia, pretože s rastúcim počtom seniorov sa táto situácia perspektívne bude zhoršovať," skonštatovala v piatok na tlačovej konferencii jedna z predkladateliek, poslankyňa Katarína Hatráková (OĽANO). Tento zákon podľa nej prichádza "v hodine dvanástej", keďže Slovensko aj Európa starne.



Návrh zákona podľa predkladateľov čiastočne prispeje k napĺňaniu téz programového vyhlásenia vlády. Zároveň konštatujú, že prispeje k úplnej alebo čiastočnej implementácii medzinárodných záväzkov a odporúčaní v oblasti ľudských práv osobitne z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Novela zákona podľa dôvodovej správy reaguje aj na zistenia z každoročných správ o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.