Príjmom pre národné parky by mohla byť aj osobitná daň z nehnuteľnosti

Bratislava 6. septembra (TASR) - Potenciálnym zdrojom príjmov pre národné parky by mohla byť aj osobitná daň z nehnuteľnosti, ktorá by zaťažila nové developerské projekty a prestavby v národných parkoch. Týkať by sa mohla výstavby napríklad v Demänovskej doline, na Donovaloch, vo Vysokých Tatrách a iných rýchlo sa rozvíjajúcich oblastiach. Vyplýva to z analýzy Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) Národné parky 21. storočia.



"Rozvoj cestovného ruchu často neblaho vplýva na ochranu prírody a takéto zdanenie je jeho vhodným regulátorom a zároveň spravodlivým zdrojom príjmov na vykompenzovanie negatívnych vplyvov takýchto projektov," skonštatovali analytici. Dodali, že získané peniaze môžu byť ďalej použité na zlepšovanie stavu chránených druhov a biotopov.



Doplnkovým príjmom môžu byť dobrovoľné príspevky. "Na základe údajov z troch slovenských národných parkov na našom území pravidelne prispieva na environmentálne organizácie asi 10 percent návštevníkov národných parkov, pričom každý z nich prispeje priemerne 44,45 eura ročne," uviedol IEP.



Dobrovoľné vstupné môže podľa inštitútu fungovať popri klasickom vstupnom v prípade, že je nastavený v primeranej výške. Efektívne využívanie dobrovoľných príspevkov si však vyžaduje špecializovaných zamestnancov, uviedol.



Analytici zároveň poukazujú, že v zahraničí zvykne zastrešovať dobrovoľné príspevky nezisková organizácia. Na Slovensku existuje organizácia Klub Priateľov Pieninského národného parku, ktorý pomáha národnému parku dobrovoľníckou činnosťou svojich členov. "Na dve percentá z dane však podľa posledných dostupných údajov dokázal vybrať rádovo len stovky eur," podotkli.



Ďalším zdrojom financií pre národné parky sú adopčné programy, ktoré sú aj na Slovensku. V rámci nich je možné si symbolicky osvojiť určité územia alebo úsek trasy, ako aj živočícha. IEP poukazuje napríklad na Lesoochranárske zoskupenie VLK, ktoré umožňuje si za poplatok symbolicky adoptovať strom.