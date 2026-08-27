< sekcia Ekonomika
Príjmy a čistý zisk Nvidie sa v 2. štvrťroku viac ako zdvojnásobili
Firma za druhý kvartál vykázala príjmy v objeme 96,2 miliardy USD (82,44 miliardy eur) a jej čistý zisk stúpol o 126 % na 59,7 miliardy USD.
Autor TASR
San José 27. augusta (TASR) - Príjmy a čistý zisk amerického výrobcu čipov Nvidia sa v druhom kvartáli viac ako zdvojnásobili vďaka neutíchajúcemu dopytu po výkone počítačov pre umelú inteligenciu. Firma za druhý kvartál vykázala príjmy v objeme 96,2 miliardy USD (82,44 miliardy eur) a jej čistý zisk stúpol o 126 % na 59,7 miliardy USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Výrobca čipov očakáva, že jeho tržby v treťom štvrťroku vzrastú na približne 108 miliárd USD a hrubá marža bude na úrovni 74 %. „Budovanie infraštruktúry umelej inteligencie ide na plné obrátky,“ uviedol vo vyhlásení zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Nvidia Jensen Huang.
Giganti v oblasti cloudových služieb, vrátane Amazonu, Googlu, Microsoftu a Mety, investujú stovky miliárd USD do rozširovania dátových centier umelej inteligencie. Nvidia, kedysi známa najmä svojimi grafickými kartami, teraz dodáva čipy a výpočtové systémy, ktoré sú kľúčové pre trénovanie a prevádzku rozsiahlych modelov jazykov umelej inteligencie. Investor, ktorý by na konci roka 2019 investoval 1000 eur do akcií spoločnosti Nvidia, by teraz mal takmer 36.000 eur.
(1 EUR = 1,1669 USD)
Výrobca čipov očakáva, že jeho tržby v treťom štvrťroku vzrastú na približne 108 miliárd USD a hrubá marža bude na úrovni 74 %. „Budovanie infraštruktúry umelej inteligencie ide na plné obrátky,“ uviedol vo vyhlásení zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Nvidia Jensen Huang.
Giganti v oblasti cloudových služieb, vrátane Amazonu, Googlu, Microsoftu a Mety, investujú stovky miliárd USD do rozširovania dátových centier umelej inteligencie. Nvidia, kedysi známa najmä svojimi grafickými kartami, teraz dodáva čipy a výpočtové systémy, ktoré sú kľúčové pre trénovanie a prevádzku rozsiahlych modelov jazykov umelej inteligencie. Investor, ktorý by na konci roka 2019 investoval 1000 eur do akcií spoločnosti Nvidia, by teraz mal takmer 36.000 eur.
(1 EUR = 1,1669 USD)