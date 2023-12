Príjmy a výdavky rezortu investícií sa znížia o viac ako miliardu eur

Bratislava/Trenčín 12. decembra (TASR) - Príjmy aj výdavky v kapitole Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR sa v budúcom roku výrazne znížia. Príjmy by mali dosiahnuť výšku 77,03 milióna eur, oproti očakávanej skutočnosti v tomto roku vo výške 1,24 miliardy eur. Výdavky sa majú znížiť na 421,39 milióna eur z tohoročných očakávaných 1,49 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu Rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, ktorý v utorok schválila vláda.



Príjmy rezortu investícií sa znížia v dôsledku nižších transferov z eurofondov vo výške 77,03 milióna eur z predpokladaných 1,23 miliardy eur v tomto roku. V ďalších dvoch rokoch by však mali granty a transfery z prostriedkov EÚ postupne rásť na 323,96 milióna eur v roku 2025 a 557,61 milióna eur v roku 2026.



Vo výdavkovej časti rozpočtu rezortu sa majú zvýšiť bežné transfery na 55,48 milióna eur z očakávanej výšky 45,94 miliónov eur v tomto roku. Znížiť sa majú výdavky platené z eurofondov vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu na 97,41 milióna eur z tohtoročných očakávaných 703,52 miliónov eur.



Naopak, vzrásť by mali v kapitole MIRRI výdavky z plánu obnovy na 199,35 milióna eur oproti očakávanej skutočnosti v roku 2023 vo výške 5,12 milióna eur.



Na rozpočtovanie IT výdavkov je vytvorený samostatný medzirezortný program 0EK - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu. V budúcom roku sú plánované výdavky spolu na prevádzku a investície pre všetkých účastníkov zaradených do medzirezortného programu v sume 587 miliónov eur.



Pre príspevkovú organizáciu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), ktorej zriaďovateľom je MIRRI SR, sú plánované prostriedky v sume 39,3 milióna eur. Príspevková organizácia NASES použije prostriedky najmä na zabezpečenie činnosti Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) a vládnej siete Govnet.



V nasledujúcom roku je v kapitole MIRRI SR plánovaných na účely v oblasti regionálneho rozvoja vrátane koordinácie prípravy jeho politík spolu 14,2 milióna eur.