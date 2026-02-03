< sekcia Ekonomika
Príjmy a zisk spoločnosti PayPal vo štvrtom kvartáli stúpli
Čistý zisk spoločnosti PayPal za štvrtý štvrťrok sa zvýšil na 1,44 miliardy USD z 1,12 miliardy USD za rovnaký kvartál predošlého roka.
Autor TASR
New York 3. februára (TASR) - Americká finančná technologická spoločnosť PayPal vo štvrtom kvartáli dosiahla medziročný rast príjmov aj zisku. Firma v utorok uviedla, že jej čisté príjmy stúpli na 8,68 miliardy USD (7,36 miliardy eur) z úrovne 8,37 miliardy USD v rovnakom období pred rokom. Prevádzkový zisk firmy vzrástol na 1,51 miliardy USD zo sumy 1,44 miliardy USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Čistý zisk spoločnosti PayPal za štvrtý štvrťrok sa zvýšil na 1,44 miliardy USD z 1,12 miliardy USD za rovnaký kvartál predošlého roka. Zisk na akciu sa posilnil na 1,53 USD zo sumy 1,11 USD a upravený zisk na akciu vzrástol na 1,23 USD z úrovne 1,19 USD. Analytici predpovedali, že firma vykáže zisk 1,29 USD na akciu.
Spoločnosť PayPal však odhaduje, že jej zisk na akciu v prvom kvartáli tohto roka aj za celý rok klesne o 4 až 6 %.
(1 EUR = 1,1801 USD)
Čistý zisk spoločnosti PayPal za štvrtý štvrťrok sa zvýšil na 1,44 miliardy USD z 1,12 miliardy USD za rovnaký kvartál predošlého roka. Zisk na akciu sa posilnil na 1,53 USD zo sumy 1,11 USD a upravený zisk na akciu vzrástol na 1,23 USD z úrovne 1,19 USD. Analytici predpovedali, že firma vykáže zisk 1,29 USD na akciu.
Spoločnosť PayPal však odhaduje, že jej zisk na akciu v prvom kvartáli tohto roka aj za celý rok klesne o 4 až 6 %.
(1 EUR = 1,1801 USD)