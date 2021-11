Príjmy Číny z predaja pozemkov pokračovali v októbri v poklese

Peking 22. novembra (TASR) - Príjmy Číny z predaja pozemkov klesli v októbri štvrtý mesiac po sebe, pričom tempo poklesu sa ešte zrýchlilo. Dôvodom sú sprísnené opatrenia Pekingu na realitnom trhu, ktoré skomplikovali situáciu viacerých čínskych developerov.



Príjmy z predaja pozemkov štátu dosiahli v októbri 573,7 miliardy jüanov (79,65 miliardy eur), uviedla agentúra Reuters vo svojich výpočtoch, ktoré vychádzali z údajov čínskeho ministerstva financií. V medziročnom porovnaní sa tak znížili o 13,14 %. V septembri pokles predstavoval 11,15 %. Za 10 mesiacov tohto roka sa príjmy zvýšili medziročne o 6,1 % na 5,94 bilióna jüanov. Na porovnanie, od januára do konca septembra rast dosiahol 8,7 %.



Mnohí developeri sa dostali do finančných problémov po tom, ako čínska vláda pre obavy z prehrievania realitného trhu sprísnila minulý rok podmienky pre developerov, známe aj pod označením "tri červené čiary". Tie firmám stanovili limity, čo sa týka ich zadlženia.



Okrem toho Čína vo februári tohto roka v 22 kľúčových mestách vrátane Pekingu a Šanghaja sprísnila opatrenia v oblasti predaja pozemkov. Cieľom je obmedziť rast ich cien, a tým aj cien nehnuteľností.



Pokles dopytu po pozemkoch zo strany developerských firiem však môže niektorým regiónom výrazne zasiahnuť do financií. Viaceré čínske provincie si totiž veľkú časť investícií zabezpečujú predajom pozemkov. Bez príjmov z predaja pozemkov tak budú musieť podľa analytikov hľadať iný zdroj príjmov, napríklad emisie dlhopisov, čo zasa zvyšuje zadlženosť regiónov. Ako nedávno uviedla ratingová agentúra Moody's, "pokles predaja pozemkov obmedzí financovanie napríklad infraštruktúrnych projektov, čo prinúti čínske lokálne a regionálne vlády začať rast ekonomiky zabezpečovať prostredníctvom zvýšenia dlhu".



(1 EUR = 7,2027 CNY)