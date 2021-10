Príjmy Číny z turizmu počas Zlatého týždňa klesli zhruba o 5 %

Peking 7. októbra (TASR) - Príjmy Číny z cestovného ruchu v období takzvaného Zlatého týždňa klesli takmer o 5 %. Podpísali sa pod to pretrvávajúce protipandemické opatrenia, ktoré obmedzili počty cestujúcich počas voľných dní.



Ako uviedla agentúra Reuters, podľa čínskeho ministerstva kultúry a cestovného ruchu príjmy z domáceho turizmu za obdobie Zlatého týždňa (1.-7. októbra) dosiahli 389,06 miliardy jüanov (52,2 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 4,7 %.



Zlatý týždeň majú Číňania dvakrát do roka. Prvýkrát v období osláv Čínskeho nového roka a druhýkrát v októbri, keď oslavujú Národný deň. Obidva sviatky tak patria k obdobiam s rozsiahlymi presunmi obyvateľov naprieč krajinou, aby sa stretli so svojimi rodinami. Októbrový Zlatý týždeň je zároveň indikátorom spotrebiteľského dopytu v druhej najväčšej ekonomike sveta.



Ministerstvo okrem toho uviedlo, že v rámci Zlatého týždňa uskutočnili Číňania 515 miliónov turistických ciest. V porovnaní s obdobím Zlatého týždňa spred roka to bolo o 1,5 % menej. Tento počet zároveň predstavoval zhruba 70 % v porovnaní s počtom ciest za rovnaké obdobie pred nástupom pandémie nového koronavírusu.



(1 EUR = 7,4536 CNY)