Príjmy Grécka z cestovného ruchu sa priblížili rekordu pred pandémiou

Atény 21. septembra (TASR) - Príjmy Grécka z cestovného ruchu v prvých siedmich mesiacoch tohto roka len tesne zaostali za úrovňou, ktorú dosiahli pred pandémiou ochorenia COVID-19. Ukázali to v stredu oficiálne údaje centrálnej banky v Aténach. TASR správu prevzala z AFP.



Grécka centrálna banka vo svojom vyhlásení uviedla, že príjmy z turizmu za obdobie január - júl 2022 dosiahli takmer 8,85 miliardy eur. To bolo len o 2,9 % menej ako v rekordnom roku 2019, pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu.



Počet turistov, ktorí pricestovali do Grécka, bol v sledovanom období nižší o 12,1 % ako v roku 2019 a dosiahol 13,26 milióna osôb.



V porovnaní s minulým rokom sa príjmy z cestovného ruchu za sedem mesiacov do konca júla 2022 zvýšili o 154,2 % a príchody turistov vzrástli o 191,4 %, uviedla banka. Väčšina zahraničných návštevníkov prišla z Nemecka, Veľkej Británie, Francúzska a USA.



Grécka vláda začiatkom tohto roka zrušila obmedzenia týkajúce sa pandémie nového koronavírusu, aby prilákala návštevníkov.



Povinné testy pre cestujúcich, ktorí sú držiteľmi európskeho osvedčenia o očkovaní, boli vo februári zrušené. A od 1. mája sa už v reštauráciách, baroch a obchodoch nevyžadovali očkovacie preukazy, zatiaľ čo povinné rúška v interiéri boli zrušené od 1. júna.