Príjmy Grécka z cestovného ruchu vzrástli o viac než desatinu
Autor TASR
Atény 22. augusta (TASR) - Príjmy Grécka z cestovného ruchu vzrástli v 1. polroku tohto roka o viac než desatinu na vyše 7,6 miliardy eur, napriek tomu, že počet zahraničných návštevníkov v porovnaní s minulým rokom príliš nerástol. K výraznému zvýšeniu príjmov prispel prudký rast výdavkov turistov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a portálu gtp, ktoré zverejnili predbežné údaje gréckej centrálnej banky.
Od januára do konca júna dosiahli príjmy gréckeho cestovného ruchu 7,66 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 11 %. Počet turistov oproti 1. polroku minulého roka sa pritom zvýšil iba o 0,6 % a dosiahol 11,69 milióna. Avšak výdavky turistov vzrástli o 10,1 %, čo Grécku dostatočne kompenzovalo slabý rast ich počtu.
Ešte výraznejšie je vplyv zvýšených výdavkov turistov vidieť za mesiac jún. Počet návštevníkov sa oproti júnu minulého roka znížil o 1,7 %, príjmy Grécka za daný mesiac z cestovného ruchu však zaznamenali rast o 8,8 %.
Z jednotlivých krajín turizmus v Grécku najvýraznejšie podporili Nemecko a Británia, pričom v obidvoch prípadoch príjmy z týchto zdrojov prekročili miliardu eur. Nemeckí turisti zvýšili grécke príjmy v oblasti cestovného ruchu za 1. polrok o 13,5 % na 1,37 miliardy eur a v prípade Británie rast dosiahol 7,3 %, pričom príjmy Grécka dosiahli 1,08 miliardy eur.
Príjmy Grékov od turistov z krajín Európskej únie vzrástli v 1. polroku medziročne o 8,5 %. Ešte výraznejší rast zaznamenali od turistov zo štátov mimo EÚ. Ten predstavoval 13,7 %.
