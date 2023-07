Príjmy Jaguar Land Rover prispeli k zisku automobilky Tata Motors

Bombaj 25. júla (TASR) – Indická spoločnosť Tata Motors v utorok oznámila zisk za 1. štvrťrok svojho finančného roka 2023/24, už tretí kvartál po sebe. Vďačí za to silným príjmom svojej britskej luxusnej dcérskej spoločnosti Jaguar Land Rover (JLR). TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Automobilka so sídlom v Bombaji vykázala za tri mesiace do konca júna čistý zisk 32,03 miliardy rupií (352,83 milióna eur) po tom, ako za rovnaké obdobie minulého roka zaznamenala čistú stratu 50,07 miliardy INR. Tento výsledok mierne prekonal odhady analytikov.



"Finančný rok 2023/24 sa začal správnym tempom," povedal finančný riaditeľ P.B. Balaji vo vyhlásení. "Sme presvedčení, že si túto dynamiku udržíme aj po zvyšok roka," dodal.



Celkové tržby za obdobie apríl až jún 2023 stúpli o 42 % na 1,02 bilióna INR. Tržby Tata Motors v segmente úžitkových vozidiel pritom v 1. štvrťroku medziročne vzrástli o 4,4 % a v segmente osobných vozidiel o 11,1 %.



Ťahúňom skupiny bol Jaguar Land Rover, ktorý vykázal tržby vo výške 6,9 miliardy libier (7,99 miliardy eur), čo je medziročný nárast o 57 %.



Tata Motors, výrobca osobných a úžitkových vozidiel, sa v posledných troch mesiacoch 2022 vrátil k zisku, keď sa zotavil z nedostatku čipov a dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19.



Plány materskej skupiny Tata Group postaviť v Británii gigatováreň na batérie v hodnote 4 miliárd GBP poskytnú "stabilné a bezpečné dodávky batériových článkov na elektrifikáciu moderných luxusných vozidiel JLR novej generácie", uviedla britská automobilka.



(1 EUR = 90,78 INR; 1 EUR = 0,8635 GBP)