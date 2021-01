Príjmy Macaa z hazardu klesli v minulom roku o takmer 80 %

Peking 1. januára (TASR) - Príjmy Macaa z hazardu zaznamenali výrazný pokles aj v poslednom mesiaci minulého roka, v porovnaní s prepadom v predchádzajúcich mesiacoch sa však tempo poklesu čiastočne zmiernilo. Prispeli k tomu najmä návštevníci z pevninskej Číny, ktorí sa do najväčšieho centra hazardných hier na svete začali vracať. Slabšie tempo poklesu v závere roka však iba čiastočne zmiernilo prepad príjmov za celý rok 2020, ktorý dosiahol takmer 80 %.



Podľa údajov, ktoré v piatok zverejnila vláda v Macau, príjmy Macaa z hazardných hier dosiahli v decembri v prepočte 976,71 milióna USD (795,95 milióna eur). Medziročne to znamená pokles o 65,8 %. Aj keď pokles je stále výrazný, nedosahuje rozsah z predchádzajúcich mesiacov. V novembri klesli príjmy Macaa z hazardu medziročne o 70,5 %, v októbri o 72,5 % a septembri až o 90 %.



Pod prepad tržieb sa podpísala pandémia nového koronavírusu, ktorá sa začiatkom roka 2020 začala šíriť zo strednej Číny do celého sveta a postupne ochromila dopravu, cestovný ruch aj oblasť zábavy vrátane hazardných hier. Za celý minulý rok klesli príjmy z hazardu v Macau oproti predchádzajúcemu roku o 79,3 %.



(1 EUR = 1,2271 USD)