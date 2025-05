Príjmy Nemecka z daní vzrástli v apríli o viac než desatinu

Berlín 22. mája (TASR) - Príjmy Nemecka z daní dosiahli za apríl vyše 64 miliárd eur. Medziročne sa tak zvýšili o viac než desatinu. Uviedlo to vo štvrtok nemecké ministerstvo financií, ktorého údaje zverejnila agentúra Reuters.



Podľa ministerstva dosiahli daňové príjmy spolkovej vlády a spolkových štátov v minulom mesiaci 64,08 miliardy eur. Oproti aprílu minulého roka to predstavuje zvýšenie o 10,2 %. V pravidelnej mesačnej správe o vývoji daní ministerstvo uviedlo, že pod výrazný rast sa podpísali jednorazové vplyvy, v dôsledku ktorých príjmy z daní vyskočili medziročne o vyše 190 %.



Od začiatku roka zaznamenalo Nemecko príjmy z daní na úrovni 286,34 miliardy eur. V porovnaní s prvými štyrmi mesiacmi roka 2024 to znamená zvýšenie o 9,7 %.



Jednorazové vplyvy síce podporili v apríli príjmy z daní, nemecká ekonomika, ktorá v minulých dvoch rokoch vykázala pokles, je však stále pod tlakom. Tento rok by síce klesnúť nemala, výrazne lepší výsledok to však nebude, keďže sa očakáva iba stagnácia. „Najmä neistota súvisiaca s obchodnými spormi vo svete bude mať pravdepodobne negatívny vplyv na vývoj ekonomiky,“ uviedlo nemecké ministerstvo financií.



Berlín očakáva, že nemeckú ekonomiku ťažko zasiahnu americké dovozné clá. Najväčšia ekonomika Európskej únie je totiž silne závislá od exportu. USA sú najväčším obchodným partnerom Nemecka a v roku 2024 dosiahol vzájomný obchod hodnotu 253 miliárd eur.



Minulý týždeň ministerstvo financií na základe výpočtu expertov zverejnilo najnovší odhad vývoja daňových príjmov na roky 2025 - 2029. Tie by mali byť v porovnaní s odhadom z októbra minulého roka o 81,2 miliardy eur nižšie. Daňové príjmy do rozpočtu samotnej spolkovej vlády by mali byť nižšie o 33,3 miliardy eur.