Príjmy Nemecka z daní zrýchlili v septembri tempo rastu
Autor TASR
Berlín 21. októbra (TASR) - Príjmy nemeckej spolkovej vlády a spolkových krajín z daní pokračovali v raste aj v septembri. Tempo rastu však bolo naďalej nízke, aj keď oproti vývoju v auguste sa zrýchlilo. Uviedlo to v utorok nemecké ministerstvo financií, ktoré dodalo, že v krátkodobom horizonte ekonomika daňové príjmy štátu výraznejšie nezvýši. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Nemecká ekonomika zaznamenala pokles dva roky po sebe. Po poklese v roku 2023 o 0,3 % zaznamenala vlani pokles o 0,2 %. Tento rok vláda očakáva rast, avšak iba mierny, a to na úrovni 0,2 %. Napriek tomu je to zlepšenie pôvodnej prognózy, v ktorej vláda uvádzala stagnáciu.
Ministerstvo financií v správe o vývoji daní za minulý mesiac uviedlo, že kľúčové ekonomické ukazovatele nenaznačujú „výraznejšie zrýchlenie ekonomickej dynamiky v krátkodobom horizonte“. Nemecký export totiž v auguste klesol, pod čo sa podpísal najmä vývoz do USA. Priemyselná produkcia zaznamenala najvýraznejší pokles za viac než tri roky a nemecké priemyselné objednávky klesli v auguste štvrtý mesiac v rade.
Celkové daňové príjmy Nemecka dosiali v septembri 88,4 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje rast o 2,6 %. V auguste sa zvýšili o 2 %. Septembrový vývoj pozitívne ovplyvnila daň z príjmu, zatiaľ čo príjmy Nemecka z dane z pridanej hodnoty (DPH) stagnovali.
Za deväť mesiacov roka dosiahli celkové daňové príjmy najväčšej európskej ekonomiky 665 miliárd eur. Medziročne sa tak zvýšili o 6,2 %.
Za týmto tempom rastu je však vývoj v prvých mesiacoch roka, v ktorých sa rast príjmov z daní pohyboval okolo 10 %. V apríli túto hranicu aj prekročil, keď daňové príjmy Nemecka vzrástli medziročne o 10,2 %, najmä v dôsledku jednorazových vplyvov.
Za celý rok 2025 očakávajú analytici daňové príjmy v Nemecku na úrovni 893,3 miliardy eur. Ak sa odhad potvrdí, bude to znamenať rast o 3,7 %.
