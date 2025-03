Príjmy nemeckého módneho sektora v zahraničí klesli vlani o vyše 7 %

Kolín nad Rýnom 23. marca (TASR) - Príjmy nemeckého módneho priemyslu na zahraničných trhoch klesli v minulom roku o vyše 7 %. Povedal to tento týždeň šéf asociácie GermanFashion Thomas Lange, ktorý výsledky označil za "alarmujúce". Informovala o tom agentúra DPA.



Podľa GermanFashion, asociácie zastupujúcej približne 350 nemeckých značiek vrátane Hugo Boss, Adidas, Brax či Marc O'Polo, dosiahli celkové príjmy sektora vlani 6,6 miliardy eur. Oproti predchádzajúcemu roku to znamená pokles o 3,7 %.



Dôvodom je vývoj na zahraničných trhoch, na ktorých jeho príjmy klesli o 7,5 %. Domáci trh je zatiaľ relatívne stabilný. Aj na ňom zaznamenal módny priemysel vlani pokles, avšak iba o 0,9 %.



Vývoj v zahraničí je však pre nemecký módny sektor zlou správou, keďže zahraničné trhy sa na celkových príjmoch tohto odvetvia ekonomiky podieľajú zhruba 40 %. Lange poukázal okrem iného na rastúcu popularitu ázijských online platforiem ako Shein a Temu, ktoré znižujú príjmy nemeckých značiek.



Pokles exportu zaznamenal nemecký módny priemysel aj do susedných krajín ako Francúzsko, Belgicko a Česká republika. Tie pritom patrili k stabilným trhom pre nemecké módne domy a firmy. Výsledkom je zatváranie veľkého počtu obchodov aj celých podnikov.



Počet nemeckých firiem v tomto odvetví zamestnávajúcich minimálne 50 ľudí klesol v roku 2024 o 7 % na 77. Ešte výraznejší pokles počtu zaznamenali vlani menšie podniky, ukázali údaje z GermanFashion.