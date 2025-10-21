< sekcia Ekonomika
Príjmy nemeckého pohostinského sektora v auguste klesli
Poukázali na to najnovšie údaje, ktoré v utorok zverejnil nemecký štatistický úrad Destatis.
Autor TASR
Wiesbaden 21. októbra (TASR) - Príjmy nemeckého sektora pohostinstva zaznamenali v auguste pokles, pričom tento mesiac patrí ku kľúčovým pre cestovný ruch a s ním spojené odvetvia. Poukázali na to najnovšie údaje, ktoré v utorok zverejnil nemecký štatistický úrad Destatis. Informovala o tom agentúra DPA.
Podľa predbežných údajov Destatisu, ktoré sú zároveň upravené o infláciu, klesli príjmy v nemeckom pohostinskom sektore v auguste medziročne o 3,5 %. Údaje sú o to horšie, že už príjmy za minuloročný august boli slabé. Nepriaznivú situáciu hotelierov a vlastníkov reštaurácií čiastočne zmiernil výrazný rast cien. V prípade ich započítania klesli príjmy v nemeckom pohostinskom sektore v auguste medziročne o 0,6 %.
Ceny v tejto oblasti však v Nemecku rastú už niekoľko rokov, čo spôsobuje, že ísť na večeru do reštaurácie je pre veľký počet Nemcov luxusom. Okrem toho, vláda od roku 2024 vrátila späť pôvodnú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorá v sektore pohostinstva dosahuje 19 %. Počas obdobia pandémie túto daň znížila na 7 %. V budúcom roku by sa však DPH pre tento sektor mala opäť znížiť na 7 %.
Ani po opätovnom znížení DPH na takmer tretinovú úroveň sa však nedá očakávať, že zmiernenie daňovej záťaže na reštaurácie či hotely pocítia aj zákazníci v podobe nižších cien. Pohostinský priemysel nedávno naznačil, že zníženie daní iba zmierni tlak, ktorý na tento sektor vyvíjajú ceny energií, surovín a vedľajšie mzdové náklady.
Asociácia stravovacích a ubytovacích zariadení v Nemecku DEHOGA už skôr uviedla, že opätovné zavedenie zníženej DPH je otázkou prežitia mnohých podnikov v tejto oblasti. Podľa prezidenta DEHOGA Guida Zöllicka „bez nižšej dane nehrozí iba koniec rôznorodosti v oblasti gastronómie, ale aj výrazný pokles kvality života a kultúry v centrách nemeckých miest“.
Podľa predbežných údajov Destatisu, ktoré sú zároveň upravené o infláciu, klesli príjmy v nemeckom pohostinskom sektore v auguste medziročne o 3,5 %. Údaje sú o to horšie, že už príjmy za minuloročný august boli slabé. Nepriaznivú situáciu hotelierov a vlastníkov reštaurácií čiastočne zmiernil výrazný rast cien. V prípade ich započítania klesli príjmy v nemeckom pohostinskom sektore v auguste medziročne o 0,6 %.
Ceny v tejto oblasti však v Nemecku rastú už niekoľko rokov, čo spôsobuje, že ísť na večeru do reštaurácie je pre veľký počet Nemcov luxusom. Okrem toho, vláda od roku 2024 vrátila späť pôvodnú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorá v sektore pohostinstva dosahuje 19 %. Počas obdobia pandémie túto daň znížila na 7 %. V budúcom roku by sa však DPH pre tento sektor mala opäť znížiť na 7 %.
Ani po opätovnom znížení DPH na takmer tretinovú úroveň sa však nedá očakávať, že zmiernenie daňovej záťaže na reštaurácie či hotely pocítia aj zákazníci v podobe nižších cien. Pohostinský priemysel nedávno naznačil, že zníženie daní iba zmierni tlak, ktorý na tento sektor vyvíjajú ceny energií, surovín a vedľajšie mzdové náklady.
Asociácia stravovacích a ubytovacích zariadení v Nemecku DEHOGA už skôr uviedla, že opätovné zavedenie zníženej DPH je otázkou prežitia mnohých podnikov v tejto oblasti. Podľa prezidenta DEHOGA Guida Zöllicka „bez nižšej dane nehrozí iba koniec rôznorodosti v oblasti gastronómie, ale aj výrazný pokles kvality života a kultúry v centrách nemeckých miest“.