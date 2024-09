Príjmy Nitry rástli hlavne vďaka grantom z fondov EÚ

Nitra 29. septembra (TASR) - Celkové príjmy rozpočtu mesta Nitry a jeho rozpočtových organizácií dosiahli k 30. júnu sumu 79.054.325 eur. Za prvý polrok roku 2024 tak radnica naplnila viac ako 60 percent celkového ročného rozpočtu, ktorý má po posedných úpravách hodnotu 130.430.836,51 eura. Konštatuje sa to v materiáli, o ktorom na svojom septembrovom zasadnutí rokovali mestskí poslanci.



Magistrát v ňom konštatuje, že oproti rovnakému obdobiu minulého roka narástli celkové príjmy mesta o 8.893.829 eur. Samospráva však zdôrazňuje, že na výške príjmov mesta sa prejavili predovšetkým granty z európskych fondov. "Súvisí to s dokončením veľkého balíka investičných akcií z eurofondových projektov do konca roku 2023. Tie boli refinancované až v prvom polroku 2024. V absolútnom vyjadrení narástli granty a transfery oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 11 miliónov eur," uviedol mestský úrad.



Radnica v analýze svojho hospodárenia upozornila, že hoci príjmy z fondov Európskej únie vzrástli, celkové daňové príjmy mesta v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, naopak, klesli o 296.000 eur. "A to z dôvodu poklesu príjmov z daní fyzických osôb oproti rovnakému obdobiu minulého roku o 1,2 milióna eur," konštatuje sa v analýze.